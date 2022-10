Obezbijediti uslove za nesmetano ponavljanje izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je nadležne organe da preduzmu sve neophodne mjere i obezbijede uslove za nesmetano ponavljanje izbora u Šavniku.

Lokalni izbori u Šavniku održani su u nedjelju, a biće ponovljeni na pet biračkih mjesta.

Iz Opštinskog odbor DPS-a Šavnik su kazali da se na dan lokalnih izbora moglo svjedočiti postupcima predstavnika Demokratskog fronta (DF), koji su rezultirali krivičnim prijavama.

„Predstavnici ove političke partije sprečavali su ljude da ostvare Ustavom Crne Gore garantovano biračko pravo, te nizom činjenja omeli izborni proces, što je dovelo do zatvaranja određenih biračkih mjesta“, ocijenili su iz šavničkog DPS-a.

Kako su rekli, sve te, svjesno i namjerno, izazvane nepravilnosti uslovile su ponavljanje izbora u Šavniku.

„Tu se saga destruktivnog DF-a ne završava, budući da su već krenuli sa novim izjavama koje imaju za cilj da zastraše građanke Šavnika i dovedu do toga da ne ostvare svoje biračko pravo“, navodi se u saopštenju.

Iz odbora DPS-a Šavnik su pozvali nadležne organe da preduzmu sve neophodne mjere i obezbijede uslove za nesmetano odvijanje izbornog dana u tom gradu.

„U suprotnom, smatraće se saučesnicima u djelovanju koje DF nasilno sprovodi, te protivno zakonima i Ustavu, nastoji da utiče na izborni rezultat u našoj opštini“, zaključuje se u saopštenju.

