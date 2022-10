Obezbijediti učešće OSI u političkom i javnom životu

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom (UMHCG), pokrenula je kampanju informisanja preko hiljadu osoba lišenih poslovne sposobnosti o njihovom pravu da glasaju na izborima.

Iz Misije OEBS-a su pojasnili da kampanja uključuje dva video spota koji se emituju na nacionalnim i lokalnim televizijskim kanalima uoči lokalnih izbora 23. oktobra.

Šefica Misije Dominik Vag kazala je da su države učesnice OEBS-a posvećene zaštiti ljudskih prava osoba sa invaliditetom (OSI) i promovisanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, uključujući i izbore.

„Od vitalnog je značaja da se obezbijedi učešće OSI u političkom, javnom i društvenom životu“, rekla je Vag.

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić navela je da osobe sa invaliditetom, kojima je oduzeta poslovna sposobnost, često ne znaju da imaju pravo glasa na izborima.

„Stoga je uloga ove kampanje da informiše OSI, kao i sve aktere u izbornom procesu, da osobe sa invaliditetom imaju pravo da slobodno glasaju na izborima”, kazala je Vujačić.

Ona je dodala da institucije nadležne za sprovođenje izbora treba da omoguće nesmetano ostvarivanje prava glasa svima, a političke partije da afirmišu učešće OSI u izborima i politici.

Kako se navodi, kampanja je dio aktivnosti koje sprovodi Misija, a koje su usmjerene na jačanje institucionalnih kapaciteta Državne izborne komisije.

“Komisija je nedavno izmijenila svoje podzakonske akte kako bi osigurala da osobe sa invaliditetom mogu da glasaju nezavisno i tajno”, kaže se u saopštenju.

