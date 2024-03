Novović: SDT nastavlja odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT), uprkos nedovoljnim kapacitetima i neadekvatnim uslovima rada u kojima funkcioniše, nastavlja odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, poručio je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

On i predsjednik Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) Milorad Marković razgovarali su sa glavnim tužiocem Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Albanije, Altinom Dumanijem.

Navodi se da je Novović upoznao Dumanija sa organizacionom strukturom SDT-a i postignutim rezultatima u prethodnom periodu.

„Uprkos nedovoljnim kapacitetima i neadekvatnim uslovima rada u kojima funkcioniše Specijalno državno tužilaštvo, nastavićemo odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“, poručio je Novović.

Dumani je čestitao Novoviću na ostvarenim rezultatima ističući da su uslovi rada u SDT-u u Albaniji daleko ispred onih koje je imao priliku da vidi kod kolega u Crnoj Gori.

Marković je, kako se navodi u saopštenju VDT-a, napomenuo da su tokom prethodnog mjeseca preduzeti konkretni koraci koji će doprinijeti poboljšanju uslova rada Specijalnog i drugih državnih tužilaštava.

“Sagovornici su za naredni period dogovorili unapređenje saradnje u cilju efikasnije borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju.

