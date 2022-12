Novaković Đurović: Napredak BiH uspjeh za cijeli region

Podgorica, (MINA) – Napredak Bosne i Hercegovine (BiH) uspjeh je za cijeli Zapadni Balkan, poručila je koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović.

Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije (EU) potvrdili su danas kandidatski status za BiH.

“Radujemo se i čestitamo BiH na dobijanju statusa kandidata za članstvo u Uniji”, navela je Novaković Đurović.

Ona je istakla da je napredak BiH uspjeh za cijeli region.

