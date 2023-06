Nišić: Ponovo moramo da gradimo mostove saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora ostati zemlja obrazovanih ljudi, koji imaju perspektivu u svojoj državi, poručila je direktorica Socijaldemokrata (SD) i kandidatkinja za poslanicu na listi koalicije Zajedno, Irma Nišić.

Kako je saopšteno iz SD-a, ona je kazala da se ponovo moraju graditi mostovi saradnje i vratiti sugrađanima vjera u suživot.

Nišić je rekla da je to moguće jedino sa listom Zajedno, na kojoj su doktori, magistri, profesionalci iz raznih branši, ali prije svega ljudi dobrih namjera.

Prema njenim riječima, u protekle tri godine Crna Gora je bila na prinudnom odmoru.

“Sve je stavljeno na čekanje, jer su došli oni kojima je izgovor “država jednako vlast” poslužio da se ruši ono što se rušiti ne smije – državni sistem, društveni mir i nacionalni i vjerski ponos, ma koje vjere i nacije da smo”, navela je Nišić.

Ona je dodala da je bilo dovoljno vremena da građani vide šta nudi nova vlast, kao i da je “sad vrijeme da nastavimo tamo gdje smo prije tri godine stali”.

“Crna Gora jeste i mora ostati zemlja obrazovanih ljudi, koji imaju perspektivu u svojoj državi, koja zaslužuje da bude prva naredna članica Evropske unije, umjesto trenutne blokade”, kaže se u saopštenju.

Ona je dodala da jug i sjever zaslužuju da nastave da se razvijaju umjesto, kako je kazala, totalne blokade gotovo svih kapitalnih projekata.

