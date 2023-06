Nišić: Non-pejper EK mora biti pokazatelj da je potrebna stabilna vlada

Podgorica, (MINA) – Non-pejper Evropske komisje (EK) o vladavini prava pokazao je da je Crnoj Gori potrebna stabilna vlada koja je sposobna da sprovede reforme za članstvo u Evropsku uniju (EU), ocijenila je politička direktorica Socijaldemokrata (SD) Irma Nišić.

Nišić je kazala da se ocjene u non-pejperu da je Crna Gora izgubila fokus na ključnim EU reformama, posebno u oblasti vladavine prava, ne dobijaju, niti se popravljaju lako, ali da ih nikako olako ne treba shvatiti.

Ona je rekla da to nije prvi izvještaj koji govori o stanju evropskog puta Crne Gore i opredijeljenosti trogodišnje vladavine da svjesno zaustavi EU integracije.

“Ali mora biti posljednji s negativnim ocjenama, i moramo se trgnuti i krenuti da realizujemo obaveze koje smo preuzeli kako bi ispunili kriterijume za članstvo”, dodala je Nišić.

Ona je ocijenila da je zabrinjavajuća duboka institucionalna kriza, VD stanje u pravosuđu ali i nedostatak kapaciteta u većini ostalih.

Nišić je navela i da je još jednom naglašena neophodnost Crne Gore da bude ispunjavanje kritične nedostatke identifikovane u okviru privremenih mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24.

“Ovaj non-pejper, a i izvještaj koji će uslijediti, mora nam biti pokazatelj da je Crnoj Gori potrebna stabilna vlada koja je sposobna da sprovede reforme za članstvo, i koja je sposobna da obezbijedi kvalifikovanu većinu za ključna imenovanja koja nedostaju kao i za reformske zakone”, smatra Nišić.

Ona je kazala da je sigurno da će, kada Vlada Dritana Abazovića konačno postane prošlost, Crna Gora će progledati opet u evropsku budućnost.

“Jer je i ovaj izvještaj pokazao da pregovori ne postoje”, zaključila je Nišić.

