Nišavić: Usvajanje Rezolucije provocira nove sukobe na Balkanu

Podgorica, (MINA) – Usvajanje Rezolucije o Srebrenici provocira nove sukobe na Balkanu, upozorili su učesnici večerašnjeg protesta u Podgorici i poručili da nikad neće prihvatiti da se zločin u Srebrenici proglasi za genocid.

Više stotina građana okupilo se večeras nedaleko od zgrade Vlade kako bi iskazali nezadovoljstva zbog najave izvršne vlasti da će Crna Gora u Ujedinjenim nacijama (UN) podržati Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Jedan od učesnika protesta Žarko Nišavić kazao je da će se, ako Crna Gora bude glasala za Rezoluciju, sjutra okupiti u još većem broju.

On je rekao da su se danas okupili kako bi pomogli onima koje su, kako je naveo, doveli na vlast.

„Mi nijesmo genocidan narod, niti narod koji je nekom učinio nažao“, istakao je Nišavić.

Prema njegovim riječima, usvajanje Rezolucije može da provocira nove sukobe na Balkanu.

„Sve žrtve zaslužuju pravdu, ali nikad nećemo prihvatiti da se zločin u Srebrenici proglasi za genocid. Maskr u Srebrenici, koliko god bio neljudski zločin, nije genocid“, istakao je Nišavić.

Novica Đurović poručio je premijeru Milojku Spajiću da je „uskočio u čizme Mila Đukanovića“.

„Bili su ti dobri srpski glasovi. Biće još parlamentarnih izbora, možda još prije nego što misliš. Nećemo priznati i nećemo dozvoliti“, kazao je Đurović.

Kako je naveo, tamo gdje su živjeli Srbi – tamo su jame i masovne grobnice.

„To je istrjebljenje jednog naroda, to je genocid“, naglasio je Đurović.

Okupljeni su nosili srpske, ruske i crkvene zastave i skandirali „izdaja, izdaja“. Oni su poručili da će se sjutra u 16 sati, kad počinje zasijedanje Generalne skupštine UN o Rezoluciji u Srebrenici, ponovo okupiti isprad zgrade Vlade.

Skup su organizovali Srpski kulturni centar “Patrijarh Varnava”, Srpski kulturni klub “Sveti Sava”, Srpsko društvo Sveti Sava iz Bijelog Polja, Udruženje poštovalaca učesnika oslobodilačkih ratova 1912-1918, kao i nevladine organizacije Herceg – Pljevlja, Srpska nit, Božuri, Stupovi, Miholjski zbor, Serdar i Noćni vukovi.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da protest nije prijavljen i da se organizuje suprotno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i priredbama.

