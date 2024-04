Nikolić: Proces protiv Katnića i Lazovića motivisan osvetom

Podgorica, (MINA) – Proces koji je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića politički je motivisan, o čemu svjedoči političko-medijska atmosfera u kojem se sprovodi, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Portparol DPS-a Miloš Nikolić kazao je da hapšenje Katnića predstavlja osvetu što je 2016. godine spriječio državni udar u Crnoj Gori.

To, kako je rekao, potvrđuju izjave nekadašnjih lidera Demokratskog fronta (DF).

„Svima je jasno da je sljedeći korak poništavanje sudskog procesa koji se vodio za pokušaj državnog udara, što je juče posredno i tražio jedan od lidera bivšeg DF-a, optužen u tom postupku“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, na takav zaključak jasno upućuje okolnost da su hapšenje Katnića i Lazovića osvetnički najavljivali lideri nekadašnjeg DF-a uoči promjene vlasti 30. avgusta.

„A da se već godinama slušaju najave i crtaju mete iz političko-bezbjednosnih krugova, koji su hiljadama naručenih tekstova nastojali diskreditovati lica koja su decenijama radila u pravosudnom i bezbjednosnom sektoru“, kaže se u saopštenju.

Nikolić je rekao da je indikativno i nepostupanje SDT-a u odnosu na Skaj prepiske pripadnika škaljarskog klana kojima se, kako je naveo, ukazuje na veze tog klana sa pojedincima iz nove vlasti.

„O kojima smo čitali kada su u avgustu 2020. najavljivali da će, nakon promjene vlasti, Lazović i Katnić biti ili likvidirani ili uhapšeni po nalogu šefova Škaljaraca“, dodao je Nikolić.

Kako je rekao, očiglednu namjeru da se nezakonito i revanšistički Katnić i Lazović po svaku cijenu strpaju u zatvor, demonstrira i pritisak koji se preko medijsko-političkih krugova vrši na Viši sud kako bi im se odredio pritvor.

Za to, smatra Nikolić, ne postoji nijedan zakonski osnov, budući da ne postoji mogućnost ponavljanja krivičnog djela, bjekstva, niti uticaja na svjedoke.

„Činjenica da su na vlasti oni koji su optuženi za državni udar, da od njih zavisi stabilnost Vlade i da očigledno ključno upravljaju procesima u državi, baca sumnju da se radi o montiranom procesu, sa jasnim motivima osvete“, kaže se u saopštenju Nikolića.

On je dodao da se u DPS-u nadaju da su oni koji u tome učestvuju svjesni da će svaki njihov nezakoniti postupak biti okvalifikovan kao očigledna zloupotreba službenog položaja.

