Nikolić: Mandić i dalje ne prihvata nezavisnost države čiji je funkcioner

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić građanima Crne Gore nije čestitao Dan nezavisnosti, čime je pokazao da i dalje ne prihvata nezavisnost države čiji je jedan od najviših funkcionera, kazao je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

On je rekao da je Dan nezavisnosti, koji je u utorak u Crnoj Gori obilježen na impresivan način, sa iskrenom i čistom emocijom kojom su građani pokazali svoj odnos prema jednom od najsvjetlijih datuma novije crnogorske istorije, pokazao i politički sumrak u kojem se država nalazi.

“Dok su desetine hiljada građana na gradskim trgovima i ulicama proslavljali 21. maj, Mandić se nije udostojio ni da praznik čestita, čime je pokazao da i dalje ne prihvata nezavisnost države čiji je jedan od najviših državnih funkcionera”, naveo je Nikolić u saopštenju.

Prema riječima Nikolića, ipak nema potrebe da se građani ljute na Mandića.

Kako je naveo, Mandić i njegova politika dobro su poznati i sa skromnom podrškom biračkog tijela bili su decenijama na margini političkih zbivanja u Crnoj Gori.

“Za ovakvo stanje građani treba da zahvale isključivo Milojku Spajiću koji je pristao da sopstveno dostojanstvo baci pod noge i uvede Mandića na velika vrata na političku scenu, čime je omogućio da Crna Gora ima predsjednika Skupštine koji otvoreno ponižava građane na najveće državne praznike”, kazao je Nikolić.

On je dodao da, ipak, nije daleko dan kada će građani dati svoj sud i o aktuelnoj političkoj većini.

“I sve ih zajedno poslati onamo gdje su decenijama pripadali – na marginu političke scene. Jučerašnji dan je pokazao da taj dan ubrzo dolazi i da će već naredni Dan nezavisnosti Crna Gora dočekati sa državno odgovornom vlašću”, zaključio je Nikolić.

