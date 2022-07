Neredi u Nikšiću potvrda sunovrata u koji vode nacionalističke vođe

Nikšić, (MINA) – Neredi u Nikšiću na Dan državnosti potvrda su sunovrata u koji državu vode ekstremne nacionalističke vođe i narativi, smatraju u Građanskom pokretu URA.

Iz nikšićkog odbora te stranke kazali su da je zadatak bio da se čuva uspomena na slavnu prošlost Crne Gore, dajući primjer mladim generacijama kako da ostanu dosljedni i vjerni njenoj slobodarskoj, građanskoj i antifašističkoj tradiciji.

“Međutim, pokazali smo, već previše puta, da ne koračamo ponosni i ujedinjeni stazom naših predaka, pa je tako slika koju smo danas poslali svijetu suprotna od svega što bi trebalo da slavi 13. jul“, kaže se u saopštenju nikšićke URA-e.

Kako su kazali, neredi koji su izbili u Nikšiću na Dan državnosti Crne Gore potvrda su sunovrata “u koji nas vode ekstremne nacinalističke vođe i narativi, za kojima, nažalost, idu mnogi, zavedeni i emotivno izmanipulisani”.

„Obaveza nam je da, prije svega, osudimo inicijatore sukoba – grupe ili pojedince – koji svojim šovinističkim porukama pokazuju da nijesu predstavnici Nikšića i njegovog slobodarskog duha“, naveli su iz URA-e.

Iz te partije su istakli da je u Nikšiću izražena vjekovna tradicija poštovanja svake različitosti, od vjerske do nacionalne, ili bilo koje druge.

Skoro da je nevjerovatno, kako su ocijenili, da u jednom danu, umjesto proslave Dana državnosti, postoji činjenica da se nacionalizmom i fašizmom ubija i trunka slobodarske Crne Gore, Nikšića, u koji su svi dobro došli.

“Pitanje je da li se od samog jutra, u porukama mira i tolerancije, moglo čuti i mnogo onih skrivenih poruka, koje pozivaju na ova dešavanja. Za čiji interes i zbog čega se sve ovo dešava“, naveli su iz URA-e.

Oni su istakli da to nije nikako za interes države Crne Gore i Nikšića.

“Interes našeg grada nijesu pjesme poziva na linč bilo kojeg građanina, ma kako se on predstavljao i koje vjere ili nacije bio. Zato ovo najoštrije osuđujemo“, kazali su iz URA-E.

Iz nikšićkog odbora te stranke su pozvali na stišavanje uzavrelih strasti.

Oni su pozvali i sve nadležne državne institucije da po hitnom postupku utvrde počinioce krivičnih djela i da one koji su pozivali na vjersku i nacionalnu mržnju privedu k poznaniju prava.

Kako su naveli, napad na novinara RTVNK, Pobjede ili bilo kojeg drugog medijskog poslenika smatraju udarom na slobodu govora i osnovne postulate demokratije, zbog čega ih najoštrije osuđuju.

„Ne želimo da živimo u mržnji i preziru. Crna Gora i Nikšić su naša kuća, mi ljepše i bolje nemamo“, poručili su iz URA-e.

Oni su pozvali Ministarstvo unutrašnjih poslova da ispita postupanje policijskih službenika.

„Odnosno činjenicu da su, kako smo mogli vidjeti na javno dostupnom snimku, pripadnici jedne grupe uspjeli da dođu do kontakta sa grupom ljudi koja je slavila na trgu, te da resorni organ, ukoliko bude eventualnih propusta, reaguje u skladu sa zakonom“, dodali su iz URA-e.

