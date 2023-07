Neophodan novi pristup 28. saziva parlamenta

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pokrenuli su, uz podršku Evropske unije (EU), projekat Inkluzivni dijalog za napredak društva, sa ciljem intenziviranja rada Skupštine na polju dostizanja potrebnih kriterijuma za članstvo u EU.

Iz tih nevladinih organizacija ocijenili su da se prethodna dva saziva parlamenta ne mogu pohvaliti značajnijim rezultatima na polju evropske integracije i da su stvarni rezultati u tom dugom vremenskom periodu bili više izuzetak nego pravilo.

„Zato želimo, na početku rada novog saziva, dati doprinos u pokušaju da političke elite prevaziđu do sada ustaljene obrasce ponašanja, da mnogo više politički život i važne odluke koje ih čekaju posmatraju kroz prizmu javnog umjesto partijskog interesa“, kaže se u saopštenju koje potpisuju izvršni direktori CDT-a i CEDEM-a, Dragan Koprivica i Milena Bešić.

Navodi se da je, takođe, potrebno demonstrirati drugačiji pristup institucija važnim temama, kao što su evropske integracije Crne Gore.

„Treba uključiti što širi krug različitih činilaca našeg društva, koji nijesu dio političkih subjekata, pa smatramo da je parlament idealno mjesto za to“, poručili su Koprivica i Bešić.

Prema njihovim riječima, inkluzivni dijalog je nešto što je prijeko potrebno, ukoliko se želi doći do održivih rješenja.

Koprivica i Bešić su naveli da su poslanici, nažalost, u posljednje vrijeme izabrali donošenje neustavnih akata kao način vođenja politike, a time i funkcionisanja same institucije.

„Kroz ovaj projekat, CDT i CEDEM žele pokušati da se takvo usmjerenje parlamenta što hitnije promijeni i da, nakon nedavnih odluka Ustavnog suda, više niko nikada ne pomisli da je to legitiman način političke borbe, jer su te odluke značajno usporile naš put ka EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, u tom smislu, parlament tek treba da pokaže posvećenost programu reformi i unaprijedi koordinaciju zakonodavnih inicijativa sa Vladom, kao i da poveća kapacitete za analizu usklađenosti predloženih zakona sa EU acquis.

Koprivica i Bešić su rekli da, takođe, CEDEM i CDT žele da doprinesu razvoju deliberativne demokratije.

„Važne odluke se moraju donositi u intenzivnijoj komunikaciji ne samo sa civilnim društvo nego i sa građanima, i u tom pravcu, u okviru projekta, nastavljamo organizaciju Skupštine građana, čije će teme debate biti potpuno fokusirane na EU integracije“, kaže se u saopštenju.

Projekat je, kako su naveli Koprivica i Bešić, osmišljen sa ciljem doprinosa procesu EU integracije, kroz podsticanje demokratskih reformi i dobrog upravljanja.

Oni smatraju da je krajnje vrijeme da se iskreno i energično krene u tom pravcu.

„U suprotnom, država i društvo nastaviće da lutaju između nerealnih obećanja političara, ispraznih fraza o značaju EU integracije i pronalaženja izgovora za neučinjeno, što bi u jednom momentu moglo postati nepopravljiva situacija“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS