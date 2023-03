Neizvjesno kada će početi da rade stomatološke ambulante u školama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja nema precizne informacije o tome kada će početi da rade stomatolozi u školama, iako je iz tog resora nedavno najavljeno da će to biti od septembra, dok u Stomatološkoj komori smatraju da nijesu stvoreni uslovi za početak realizacije tog projekta.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić najavila je početkom ovog mjeseca da će stomatolozi u školama početi da rade od septembra. I bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović takođe je, još u aprilu prošle godine, kazala da je planirano da od jeseni te godine učenici u 59 obrazovnih ustanova dobiju stomatološke ambulante, ali se to nije desilo.

Iz Ministarstva zdravlja su agenciji MINA, na pitanje da li su u međuvremenu stvoreni uslovi da taj projekat od septembra ove godine konačno zaživi, kazali da vrijeme koje on zahtijeva „ne može biti fiksno, bar ne u ovoj fazi“.

To, kako su naveli, zavisi od više faktora, kojima se obezbeđuju uslovi za sprovođenje.

„Kada realizacija projekta bude u završnoj fazi, javnost ćemo blagovremeno obavijestiti“, kazali su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, u planu je da stomatološke ambulante budu organizovane u 59 obrazovnih ustanova, koje u ovom momentu imaju potrebne prostorne uslove za ovu djelatnost.

„Dodatno, postoji mogućnost za obezbeđivanje uslova kroz domove zdravlja, prije svega u Podgorici, ukoliko to projekat bude zahtijevao“, dodali su iz Ministarstva.

Na pitanje da li je počela rekonstrukcija tih ambulanti, iz tog resora su odgovorili da je tim inženjera arhitekture angažovan na izradi projektne dokumentacije, kako bi prostor i oprema u kojima će se obavljati stomatološka djelatnost ispunjavali sve neophodne uslove iz te oblasti.

Upitani da li su raspisani tenderi za opremanje ambulanti, iz Ministarstva su kazali da, nakon pripreme projektne dokumentacije, slijedi pokretanje tenderskog postupka za njihovu adaptaciju, odnosno rekonstrukciju i opremanje.

Iz tog resora su, na pitanje da li su uspostavili saradnju sa Stomatološkom komorom po pitanju realizacije ovog projekta, kazali da je Komora dio radnog tima koje je formiralo Ministarstvo, i da se očekuje njihovo aktivno angažovanje i u budućem periodu, u smislu stručnih predloga.

„Zajednički i timski rad, koje podrazumijeva ovaj projekat, značajan su preduslov za kvalitetan ishod“, naglasili su iz Ministarstva.

Iz Stomatološke komore su potvrdili da je održano nekoliko sastanaka na kojima su, kako su kazali, iznijeli svoje stručno mišljenje i primjedbe.

Predsjednik Stomatološke komore Vladimir Jovetić je, na pitanje da li smatraju da su stvoreni uslovi da taj projekat od septembra zaživi, kazao da, po njihovim saznanjima, neće biti otvorene ordinacije u svim školama, što smatraju neophodnim da bi se obezbijedili isti uslovi za odlazak djece kod stomatologa.

Za sada, kako je naveo, nije utvrđeno stanje oralnog zdravlja djece predškolskog i školskog uzrasta, a koje treba da bude polazna osnova za reformu.

„Nema plana reforme, koji smo nekoliko puta tražili od Ministarsta zdavlja, i stoga smatramo da još uvijek nijesu stvoreni uslovi za početak realizacije tog projekta u septembru“, kazao je Jovetić.

Upitan da li im je poznato koliko će stomatologa biti angažovano u tim ambulantama, i da li će one raditi u dvije smjene, Jovetić je kazao da su zasad predviđena 72 tima, i da će samo u 12 škola biti organizovan rad u dvije smjene.

On je rekao da u Komori nijesu upoznati po kojem principu će biti određeno koji će stomatolozi raditi u školskim ambulantama.

„Prednost bi trebalo da imaju specijalisti dječije i preventivne stomatologije, kojih je jako malo“, dodao je Jovetić.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je inicijalnim planom predviđeno angažovanje 70 timova (doktor stomatologije i stomotološka sestra), od kojih bi 11 radilo u dvije smjene.

„Svakako je inicijalni plan podložan izmjenama, u zavisnosti od potrebe“, kazali su iz tog resora.

Agencija MINA je informacije o početku rada stomatologa u obrazovnim ustanovama zatražila i od Ministarstva prosvjete, iz kojeg su kazali da to nije u njihovoj nadležnosti, ali da podržavaju realizaciju tog projekta.

„Imajući u vidu da je u pitanju projekat koji je pokrenulo Ministarstva zdravlja, a koji će Ministarstvo prosvjete u potpunosti podržati, molimo Vas da se za sve detalje povodom realizacije samog projekta obratite Ministarstvu zdravlja“, kazali su iz resora prosvjete.

