Podgorica, (MINA) – NATO i Evropska unija (EU) moraju ostati vodeći akteri u regionu, u cilju očuvanja stabilnosti i ostvarenja prosperitetnije budućnosti Zapadnog Balkana, ocijenili su crnogorski šef diplomatije Ranko Krivokapić i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Krivokapić se sa Milanovićem sastao danas na Pantovčaku, u okviru posjete Hrvatskoj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), sagovornici su istakli zadovoljstvo kvalitetom bilateralnih odnosa koje Crna Gora i Hrvatska ostvaruju kao dvije partnerske i prijateljske zemlje.

„To potvrđuje i otkrivanje spomen-ploče crnogorskom admiralu Vladimiru Baroviću, čovjeku čiji će časni čin ostati vječna spona između crnogorskog i hrvatskog naroda“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, naglašen značaj saradnje u okviru NATO-a.

„Ocijenjeno je da NATO i EU moraju ostati vodeći akteri u regionu, u cilju očuvanja stabilnosti i ostvarenja prosperitetnije budućnosti Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je rekao da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da podrži sve aktivnosti koje se sprovode u cilju očuvanja zajedništva Crnogoraca i Hrvata, na tradiciji čije temelje su postavili Petar Drugi Petrović Njegoš, Ljudevit Gaj, Tim Ujević, Ban Jelačić i drugi.

Kako su naveli iz MVP-a, Krivokapić susreo i sa Crnogorcima koji žive u Hrvatskoj.

Iz tog resora su podsjetili da su, već više od tri decenije, redovni susreti Krivokapića sa predstavnicima Nacionalne zajednice Crnogoraca, koja je prošle godine proslavila 30 godina od osnivanja i djelovanja.

Krivokapić se zahvalio na, kako se navodi, predanom radu koji to udruženje ulaže na planu očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

“Razgovarano je o programskim aktivnostima koje Nacionalna zajednica Crnogoraca sprovodi u Hrvatskoj, ali i izazovima sa kojima se susreću u svom funkcionisanju”, dodaje se u saopštenju.

