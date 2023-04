Nastavak saslušanja o dešavanjima u sektoru bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu nastaviće danas kontrolno saslušanje predstavnika Vlade, tužilaštva, policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) povodom dešavanja u sektoru bezbjednosti.

Kako se navodi u sazivu za sjednicu, to skupštinsko tijelo će saslušati premijera Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića.

Na sjednici Odbora biće saslušani doskorašnji direktor Uprave policije Zoran Brđanin, vršilac direktora ANB-a Boris Milić i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora, Marko Kovač.

Odbor za bezbjednost i odbranu kontrolno saslušanje počeo je 13. aprila.

Abazović je na sjednici Odbora ocijenio da je stanje u sektoru bezbjednosti redovno, navodeći da sve institucije rade u punom kapacitetu.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević ocijenio je da postoji potpuni haos u bezbjednosnom sektoru.

