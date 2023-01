Nakon praznika blagi porast novoinficiranih koronavirusom

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, nakon novogodišnjih praznika, zabilježen blagi porast novih slučajeva koronavirusa, kazala je doktorka Marija Vuković.

“Nakon novogodišnjih praznika, što je možda bilo za očekivati, nakon novogodišnjih proslava i povećanog broja kontakata, bilježimo tendenciju blagog porasta broja novoinficiranih koronavirusom”, rekla je Vuković Televiziji Crne Gore.

Ona je navela da je, samim tim, porastao i broj pregleda u Kovid ambulanti, kao i broj testiranih pacijenata koji se najčešće javljaju sa simptomima respiratorne infekcije.

“Najčešći problemi zbog kojih se pacijenti javljaju su infekcije gornjih respiratornih puteva, to je najčešće povišena temperatura, glavobolja, bol u grlu, povišena nazalna sekrecija, kašalj, kostobolja, bol u mišićima i opšta malaksalost”, saopštila je Vuković.

Kako prenosi portal RTCG, ona je rekla da je u srijedu, u Kovid ambulanti u Donjoj Gorici ostvareno 50 ambulantnih pregleda i oko 130 testiranja na kovid, od čega je pozitivnih nalaza bilo 14.

