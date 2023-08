Nagrada do deset miliona USD za informacije o sajber napadima u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Stejt department obezbijedio je nagradu do deset miliona USD za informacije koje mogu pomoći u rasvjetljavanju sajber napada počinjenih protiv interesa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) a, kako su naveli, posebno u svjetlu prošlogodišnjih sajber napada u Crnoj Gori.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE), Ambasada SAD je, na više lokacija u Podgorici, postavila bilborde koji oglašavaju nagradu za informacije koje mogu dovesti do identifikovanja ili lociranja bilo koje osobe koja je učestvovala u zlonamjernim sajber aktivnostima.

Na bilbordima se navodi da zlonamjerne sajber aktivnosti ukazuju na potrebu zaštite digitalnog ekosistema.

Dodaje se da se informacije o rensomver /ransomware/ napadima na državne informacione sisteme, miješanjima u izbore ili zlonamjernim sajber aktivnosti protiv ključne američke infrastrukture, mogu prijaviti dolaskom u Ambasadu SAD u Podgorici.

Tekst oglasa je na crnogorskom i ruskom jeziku a ističe se da je isplata moguća i u kriptovaluti.

Iz Ambasade SAD su RSE-u kazali da je cilj oglasa da prikupi informacije od tehnološki sposobnih pojedinaca koji trenutno žive u Crnoj Gori i koji bi mogli znati više o napadima.

“Ponuda nagrada je neograničena u smislu traženih informacija, a nagrade se isplaćuju srazmjerno kvalitetu pruženih informacija”, naveli su iz Ambasade.

