Nadležni da spriječe štetne posljedice zbog pretovara amonijum-nitrata

Podgorica, (MINA) – Demokratska partije socijalista (DPS) pozvala je nadležne državne organe i menadžment Luke Bar da informišu javnost o detaljima pretovara amonijum-nitrata u barskoj luci i da spriječe eventualne štetne posljedice zbog transporta i tretmana te robe.

Odbornica DPS-a u Skupštini opštine Bar Nikica Purlija kazala je da je informacija o uplovljavanju broda sa oko 30 hiljada tona amonijum-nitrata u formi rasutog tereta čiji pretovar treba da se realizuje u Luci Bar, zabrinula sve, a posebno građane Bara i radnike Luke Bar.

Ona je istakla da se radi o veoma opasnoj robi koja može da izazove nesagledivo štetne posljedice za živote velikog broja ljudi.

“Posebno nam na dodatnu zabrinutost ukazuje i saznanje da je prije tri godine u luci u Bejrutu usljed eksplozije koju je izazavala ova materija poginulo više od 200 ljudi, povrijeđeno više od 6,5 hiljada i 300 hiljada domova oštećeno ili uništeno”, navela je Purlija u saopštenju.

Prema njenim riječima, dodatno zabrinjava i to što luke u regionu nijesu prihvatile pretovar ove vrste robe zbog bezbjednosnih i ekoloških rizika koje ona sa sobom nosi.

Purlija je kazala da su radnici Luke Bar nezadovoljni i da se protive obavljanja ove vrste poslova.

“Zbog toga pitamo da li se ova vrsta robe može bezbjedno pretovariti u Luci Bar i da li ima dovoljno stručnih lica koji mogu upravljati pretovarom, te da li se bezbjedno može organizovati dalji transport, imajući u vidu da je u toku turistička sezona”, navodi se u saopštenju.

Purlija je rekla da se transport mora realizovati pod strogo propisanim pravilima koja bi, kako je navela, mogla ugroziti nesmetano odvijanje sezone.

Ona je kazala da je neshvatljivo da je pretovar planiran uprkos činjenici da se nadležne inspekcijske službe koje funkcionišu u okviru Uprave za inspekcijske poslove (UIP) ograđuju od nadležnosti i ne preduzimaju odgovornost za eventualne posljedice ili izazivanje incidenata većih razmjera.

Purlija je rekla zbog toga pozivaju menadžment Luke Bar, UIP i Vladu Crne Gore da preduzmu odgovornost i informišu javnost o detaljima pretovara, transporta i tretmana ove robe.

“I da spriječe eventualne incidente i sve nesagledive posljedice koje mogu nastati na štetu života radnika i imovine Luke Bar i svih drugih građana i gostiju koji su direktno ili indirektno izloženi ovoj opasnosti”, navela je Purlija.

