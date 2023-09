MVP: Solidarišemo se sa narodom Maroka i marokanskim vlastima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) izrazilo je saučešće porodicama žrtava razornog zemljotresa u Maroku, u kome je stradalo više stotina ljudi.

„Sa dubokom tugom primili smo vijest o razornom zemljotresu koji je pogodio Maroko. Naše iskreno saučešće porodicama žrtava“, naveli su iz MVP na Tviteru /Twitter/.

Iz tog Vladinog resora kazali su da ostaju solidarni sa narodom Maroka i marokanskim vlastima u ovom teškom vremenu.

