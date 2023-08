Mustafić: Predstavnici bošnjačkog naroda suprotstaviće se pokušajima marginalizacije

Podgorica, (MINA) – Predstavnici bošnjačkog naroda suprotstaviće se pokušajima marginalizacije i podjarmljivanja, ma od koga dolazile, kazali su iz Bošnjačkog vijeća, navodeći da su zapanjeni brutalnošću medijske kampanje kojom se na svaki način pokušava narušiti koncept ravnopravnosti naroda u građanskoj Crnoj Gori.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić naveo je da se tom kampanjom pokušava napraviti privid društva u kome postoje povlašteni narodi i grupacije koje imaju veće pravo od drugih da odlučuju i kroje državnu politiku.

Mustafić je kazao da te tendencije nijesu nove, dodajući da se, tokom devedesetih i u predreferendumsko vrijeme, Bošnjacima i drugim manje brojnim narodima osporavala mogućnost političkog organiziranja, a onda i pravo odlučivanja o obnovi nezavisnosti vlastite države.

On je rekao da iznevjerena očekivanja ili kalkulacije glede formiranja nove Vlade nijesu uzrok, već samo povod koji je iznova objelodanio ideje “za koje su nas pokušali uvjeriti da su prevaziđene i napuštene”.

“Njihovi akteri, od dijelova ratnohuščkačkog vladajućeg bloka iz devedesetih, preko nekih unionista iz 2006. godine, do ovovremenih rebrendiranih klero-nacionalističkih grupacija, samo u različitim pojavnim oblicima, pronose istu ideju – da je Crna Gora latifundija u kojoj pravo odlučivanja ima samo jedna „narodna većina“, dok se druga „narodna manjina“ može baviti samo poslovima nižega reda, daleko od državnih politika i bilo kakvog ozbiljnijeg uticaja”, smatra Mustafić.

Mustafić je rekao da Bošnjačko vijeće upozorava na te tendencije i ukazuje da osobito zabrinjava, mada i ne čudi, ćutanje nevladinog sektora, intelektualaca i drugih javnih djelatnika.

“Veći dio njih je i 2020. godine, „podvio rep“ i „mudro“ posmatrao izopštavanje više stotina pripadnika manje brojnih naroda iz institucija i sa mjesta odlučivanja, koje je sistemski sprovodila tadašnja antisekularna i antievropska Vlada”, kazao je Mustafić.

On je dodao da je frapantna uloga medija u toj besprizornoj kamapanji uz, kako su rekli, očekivano ponašanje najamničkih ekspozitura, ali i “neočekivano od Radio Televizije Crne Gore, kao javnog servisa”.

Kako je Mustafić dodao, umjesto da državni javni servis koji se finansira novcem svih građana, bude obrazac profesionalnosti i objektivnosti, na njegovom se portalu, “kao na vašarskom oglasniku”, kače lažne vijesti.

“Umjesto da menadžement razmisli kako ispuniti zakonsku obavezu javnoog servisa, i proširiti i konačno napraviti očekivane programe i oformiti redakcije na jezicima svih manje brojnih naroda, kako dovesti makar jednog novinara ili urednika bošnjačke nacionalnosti (kojih tamo nema), njegov portal doprinosi toj antimanjinskoj medijskoj histeriji”, tvrdi Mustafić.

On je rekao da Bošnjačko vijeće sa zabrinutošću upozorava da će crnogorsko društvo teško izaći iz “takvog brloga netrpljivosti”.

Prema Mustafićevim riječima, oni koji tome doprinose moraće snositi odgovornost kada se budu zbrajali računi – kroz negativne izvještaje evropskih partnera i dalje zaustavljanje integracija crnogorskog društva u razvijeni i demokratski svijet i, posebno, za dugoročno kontaminiranje društva i generacija koje takva medijska scena oblikuje i obrazuje.

“Nalogodavci i izvršitelji tih politika treba da znaju da takve tendencije neće obeshrabiti bošnjački narod, koji je odvajkada utemeljen na prostorima Crne Gore, kao i da će se njegovi predstavnici i prvaci složno i jedinstveno suprotstaviti svim pokušajima marginalizacije i podjarmljivanja, ma od koga dolazile”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, državu Crnu Goru doživljavaju kao dom svih njenih naroda i građana, svjesni činjenice da je ona svoj euroatlanski, prozapadni i demokratski put trasirala, uz bezrezervnu podršku manje brojnih naroda i, stoga, nećemo dozvoliti nikakvo prekrajanje te društvene realnosti.

“Kao i do sada, svjesni delikatnosti situacije sa kojom se naše društvo suočava, pažljivo ćemo motriti te procese i o vidljivim tendencijama zvanično upoznavati međunarodne partnere, diplomatska predstavništva, kao i brojne organizacije u regionu i u drugim zemljama sa kojima Bošnjačko vijeće sarađuje”, zaključio je Mustafić.

