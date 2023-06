Murić: Izborni dan protiče bez dezinformacija

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Crnoj Gori protiče bez dezinformacija, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Glavni i odgovorni urednik CDT-ove platforme Raskrinkavanje, Darvin Murić rekao je da, tokom izbornog dana, njihova redakcija nije zabilježila dezinformacije u vezi izbornog procesa.

Kako je saopšteno iz CDT-a, on je naveo da izborni dan za sada protiče mirno, kao što je bio slučaj i sa većim dijelom kampanje.

“Ipak, treba napomenuti da smo tokom subote na društvenim mrežama zabilježili dijeljenje neprovjerenih i sumnjivih istraživanja javnog mnjenja, što je trend tokom ove, ali i prethodne dvije kampanje”, rekao je Murić.

