Mugoša: Većina mimo Poslovnika odlučila da sjednica počne sjutra u 11 sati

Podgorica, (MINA) – Opozicija je na sjednici Kolegijuma bila protiv toga da poslanici sjutra raspravljaju o rekonstrukciji Vlade, jer predlog premijera Milojka Spajića još nije stigao u skupštinsku proceduru, rekao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

On je kazao da je parlamentarna većina, na Kolegijumu predsjednika Skupštine, mimo Poslovnika donijela odluku da sjednica parlamenta počne sjutra u 11 sati.

“Opozicija (Demokratska partija socijalista, URA, SD, Hrvatska građanska inicijativa i Posebni klub) nije sa tim bila saglasna jer je neprimjereno da sjednica sjutra počinje u 11h a materijal (predlog premijera) još nije stigao u skupštinsku proceduru”, napisao je Mugoša na mreži X.

Prema njegovim riječima, niko se nije bunio da predlog promjene strukture Vlade bude na dnevnom redu, ali shodno poslovničkoj i Ustavnoj proceduri.

„Obesmišljen je još jedan mehanizam kontrolne uloge opozicije, koji joj je garantovan Poslovnikom, a to je ministarski sat, jer je većina odbila naš predlog da sjutra ujutro završimo ispitivanje ministra pravde, a onda nastavimo sa rekonstrukcijom, proširenjem Vlade“, naveo je Mugoša.

On je rekao da su to definisali kao politički kukavičluk i još jednu “jeftinu” demonstraciju sile od strane većine.

