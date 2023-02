Mugoša: Uvesti socijalne penzije

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša pozvao je nadležne da uvedu socijalne penzije, odnosno adekvatnije mjesečne naknade za osobe starije od 67 godina, koje nemaju penziju, drugi prihod i imovinu.

Mugoša je, povodom Svjetskog dana socijalne pravde, rekao da prema podacima iz UNDP-ove Studije materijalnih davanja za prioritetne izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koja je objavljena u aprilu prošle godine, 77 odsto takvih osoba su žene.

“Dok sami (86,2 odsto) ili s drugom radno nesposobnom osobom (10,6 odsto) uglavnom supružnikom živi 97 odsto takvih osoba”, rekao je Mugoša, saopšteno je iz SD-a.

On je kazao da te osobe ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje od oko 80 EUR, ukoliko su samci, odnosno manje od 100 EUR za dva člana mjesečno.

Kako je Mugoša istakao, ti podaci jasno ukazuju da se iznosi mjesečne naknade moraju povećati na pristojan nivo i da je riječ o jednoj od socijalno najugroženijih grupa u državi.

Prema njegovim riječima, postoje kvalitetna uporedna iskustva u regionu i Evropskoj uniji kada je riječ o mehanizmu podrške toj ranjivoj populaciji.

Mugoša je inicijalno predložio, vodeći se i preporukama te Studije, da se ide u pravcu izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i povećanja tih iznosa i da se oni dovedu u vezu sa kretanjem minimalne penzije.

“Na način da bi iznos bio 20 odsto – 30 odsto niži od iznosa minimalne penzije, odnosno da bi iznos za pojedinca (samca) bio 70 odsto najniže penzije i 80 odsto najniže penzije za dva člana porodice (koje imaju preko 67 godina i ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja)”, pojašnjava se u saopštenju.

Kako se dodaje, na taj način te osobe bi došle u poziciju onih koji ostvaruju pravo na staračku naknadu koje je utvrđeno u visini 70 odsto najniže penzije u Crnoj Gori.

“Vjerujem da je, posebno u situaciji ogromnog rasta troškova života, inicijativa za izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i pristojnim povećanjem iznosa mjesečne naknade osobama preko 67 godina koja ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja socijalno pravedna”, smatra Mugoša.

On vjeruje i da će inicijativa biti podržana kako od Vlade, tako i od poslanika.

Ta inicijativa, kako je Mugoša rekao, ne zahtijeva značajna dodatna sredstva u budžetu jer nije velik broj osoba koja ostvaruju pravo na tu naknadu.

Prema njegovim riječima, neophodno je da se mnogo više pažnje posvećuje suštinskim, socio-ekonomskim, a ne dnevnopolitičkim temama.

Mugoša je ukazao da se 44.849 građana zvanično vode kao nezaposleni, a više desetina hiljada rade na crno.

“Dok je 21,2 odsto građana a svako treće dijete, u riziku od siromaštva, a preko šest hiljada porodica, sa preko 20 hiljada članova, koristi materijalno obezbjeđenje”, upozorio je Mugoša.

