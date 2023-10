Mugoša: Bojkot popisa da se ne bi dao legitimitet spornom procesu

Podgorica, (MINA) – Odgađanje popisa stanovništva na par mjeseci potrebno je kako bi se kroz društveni dijalog i konsenzus došlo do adekvatnih mehanizama kontrole, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

On smatra da je zahtjev za odgađanjem popisa potpuno opravdan.

„Odgađanje popisa stanovništva je predlog ne samo opozicije, već i relevantnih nevladinih organizacija (NVO), akademske zajednice, nacionalnih savjeta manje brojnih naroda, Evropskog parlamenta“, naveo je Mugoša.

Kako je saopšteno iz SD-a, Mugoša je istakao da je potrebno da se popis odgodi na par mjeseci, kako bi se kroz društveni dijalog i konsenzus došlo do adekvatnih mehanizama kontrole, koji će omogućiti da imamo dovoljan stepen pouzdanosti, objektivnosti, istinitosti i obrade podataka, ali i načina prikupljanja podataka.

„Tražimo samo ono što je opozicija dobila 2003. i 2011. godine, a to se svakako na adekvatan način ne može obezbijediti u narednih deset dana u situaciji kad je završen proces odabira popisivača i instruktora, a javnost je upoznata koliko je taj proces bio manjkav i politički obojen“, poručio je Mugoša.

On je kazao da je evidentno odsustvo želje da nadležni saslušaju utemeljene zahtjeve ne samo opozicije, već i nacionalnih savjeta, akademske zajednice, NVO sektora, ali i međunarodne zajednice.

Mugoša je rekao da se postavlja ključno pitanje – zbog čega neko po svaku cijenu želi na ovaj način da održi popis.

„Pokušavaju da nas uvjere da je sada adekvatan društveni i politički ambijent, da imamo poželjnu političku stabilnost, povjerenje u institucije, ali takvi argumenti naprosto ne stoje”, dodao je Mugoša.

On je istakao da je klasična manipulacija da se bilo ko plaši popisa.

Mugoša je kazao da poštuju i vjeruju u integritet građana, ali ne i u namjere onih koji bez ikakve kontrole, kao što je bila 2003. i 2011, žele sprovesti i održati popis.

„Pozivam političke partije, nadležne institucije i ostale relevantne društvene činioce da kao ozbiljni, zreli i odgovorni ljudi sjednemo za sto i dogovorimo redosljed neophodnih koraka, odnosno arekvatne mehanizme kontrole i da se za svega par mjeseci odgodi popis, kako bi nakon toga dobili rezultate koji će produkovati kvalitetne inpute za kreiranje brojnim neophodnih državnih razvojnih politika”, naveo je on.

Prema riječima Mugoše, ukoliko se to ne desi, namjera onih koji forsiraju održavanje popisa je potpuno jasna.

„Zbog čega je bojkot koji nijesmo željeli i kome se nijesmo nadali jedino preostalo rješenje, jer se ne može davati legitimet očigledno spornom i nelegitimnom procesu popisa stanovništva”, kazao je Mugoša.

