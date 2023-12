Monstat: Popisivači od sjutra na terenu

Podgorica, (MINA) – Učešće u popisu znači odlučnost svakog pojedinca da obezbijedi temelj za bolju budućnost zasnovanu na tačnim podacima, kazali su iz Monstata i pozvali sve građane da učestvuju u tom procesu.

Iz Monstata su rekli da popis počinje sjutra, nakon dva odlaganja, kao i da će njihovi popisivači narednih dana biti na terenu, od osam do 20 sati.

Kako su kazali, Sva pitanja i nedoumice vezane za popis, građani mogu uputiti pozivom na brojeve Info Centra: 020 230 811 i 068 851 500 svakog dana, od osam do 20 časova.

“Učešće u popisu znači odlučnost svakog pojedinca da obezbijedi temelj za bolju budućnost zasnovanu na tačnim podacima i zato pozivamo sve građane da učestvuju u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine jer – Svi smo važni”, kaže se u saopštenju.

