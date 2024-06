MONSTAT: Ne kasnimo sa objavljivanjem rezultata popisa

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (MONSTAT) ne kasni sa objavljivanjem rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, saopštili su iz te institucije i poručili da lične pretpostavke pojedinaca u javnosti nijesu rezultat popisa.

Iz MONSTAT-a su naveli da je prema Zakonu o popisu, publikovanje rezultata iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova prošle godine, isključivo u njihovoj nadležnosti.

“Od početka procesa smo najavili rokove objave podataka – parcijalno u drugoj polovini ove godine, što poštujemo, te nema mjesta javnim prozivkama i negativnim komentarima po tom pitanju, nagađanjima i manipulaciji podacima”, kaže se u saopštenju.

Oni su naveli da, podaci u vezi sa etničko kulturološkim karakteristikama, koje pojedinci saopštavaju, nijesu rezultat obrađenih podataka iz popisa i ne odražavaju istinito informisanje već lične pretpostavke pojedinaca/grupa.

Iz MONSTAT-a su apelovali na aktere takvih aktivnosti, da ne iznose u javnost lične pretpostavke o rezultatima popisa i na taj način dovode javnost u zabludu.

Oni su ukazali da je svako javno iznošenje podataka, iza kojih ne stoji zvanična statistika, u suprotnosti sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i pokušaj manipulacije i urušavanja povjerenja u popisni proces, koji je uspješno sprovela Uprava za statistiku.

“Činjenica je i da Uprava za statistiku ne kasni sa zakonom definisanim aktivnostima u vezi objave podataka popisa”, poručili su iz MONSTAT-a.

Oni su ponovili da je objavljivanje konačnih rezultata popisa definisano članom 30 Zakona o popisu i predviđeno da će konačne rezultate sprovedenog popisa objaviti prema godišnjem planu zvanične statistike i kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

“Ovim dokumentima je definisano da će se saopštenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova od prošle godine, objavljivati sukcesivno u drugoj polovini ove godine, nakon unosa, obrade i kontrole podataka”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su podaci u popisu prikupljani preko papirnih upitnika, koje je bilo neophodno unijeti u sistem, da bi počeo proces rada na kontroli i obradi podataka.

Unos podataka je, kako su kazali iz MONSTAT-a, počeo u februaru i trajao do kraja aprila.

“Uporedo sa fazom unosa počela je kontrola podataka. Faza kontrole je kontinuirani proces koji će trajati sve do objave konačnih podataka”, naveli su iz MONSTAT-a.

Oni su dodali da su u toku faze šifriranja zanimanja, djelatnosti, nivoa škole i stranih jezika, kao i logička kontrola unijetih podataka u smislu metodologije popisa.

“Logičkom kontrolom se definiše zadovoljenje uslova jedinica popisa, uobičajenog mjesta boravka, referentnog momenta popisa kao i upoređivanje prikupljenih podataka sa administrativnim izvorima i postpopisnim istraživanjem”, kaže se u saopštenju.

Iz MONSTAT-a su istakli da rezultati popisa nijesu puko prebrojavanje odgovora, već čitav niz statističkih procedura i kontrola koje se sprovode u fazi obrade, bez obzira o kojem broju osoba se radi.

Oni su naveli primjer Hrvatske, koja je objavila podatke godinu nakon popisa, a nijesu imali fazu unosa jer su podaci prikupljani elektronskim putem.

Kako se dodaje, konačni podaci su objavljeni 22. septembra 2022. godine, a popis se sprovodio od septembra do novembra 2021. godine.

“Dodatno, Uprava za statistiku ima zakonom predviđenu obavezu davanja mogućnosti građanima da provjere sopstvene podatake, o etničko kulturološkim karakteristikama prikupljenih popisom, putem softvera”, rekli su iz MONSTAT-a.

Oni su kazali da su odmah nakon što su se stekli uslovi, koji nijesu bili u njhovoj nadležnosti, počeli da sprovode postupak jednostavne nabavke usluga, odnosno softver, procijenjene vrijednosti 20 hiljada EUR sa PDV-om.

Navodi se da je prvi tender propao jer nije dostavljena nijedna ponuda, dok je na drugom bila samo jedna sa neispravnom dokumentacijom.

“U toku je priprema za treći tender i nadamo se da će ovoga puta biti uspješan, da bi se i dalji proces sprovodio kvalitetno i pravovremeno”, zaključuje se u saopštenju.

