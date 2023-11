Mladi Evrope: Osuđujemo Šešeljev mizogini napad na Vuksanović Stanković

Podgorica, (MINA) – Omladinska organizacija Pokreta Evropa sad (PES), Mladi Evrope, osudila je mizogini napad srbijanskog političara Vojislava Šešelja na bivšu poslanicu Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović Stanković.

Iz te omladinske organizacije PES-a na društvenoj mreži X rekli su da se pridružuju osudama mizoginog napada na Vuksanović Stanković od marginalnog srbijanskog političara, poznatog trovača javnog prostora i promotera najprimitivnijih vrijednosti.

„Na crnogorskoj političkoj sceni postoje bitne razlike, ali nas one ne smiju spriječiti da izrazimo solidarnost i podršku onima koji su meta ovakvih vulgarnih i necivilizovanih napada, posebno kada dolaze od društvenog djelovanja nedostojnih pojedinaca“, naveli su Mladi Evrope u reagovanju na Šešeljev uradak.

