Mještani odlučno protiv izgradnje kamenoloma Milošev krš

Podgorica, (MINA) – Mještani Bokova, Đinovića, Kosijera i drugih sela odlučno se protive izgradnji kamenoloma „Milošev Krš“, poručeno je na javnoj tribini o Elaboratu procjene uticaja tog kamenoloma na životnu sredinu.

Kako prenosi RTV Cetinje, Jasmina Janković Mišović iz Agencije za zaštitu životne sredine rekla je da za održavanje tribine nije postojao zakonski osnov budući da tribini nije prisustvovao nosilac projekta.

“Shodno članu 20 Zakona o procjeni uticaja, javnoj raspravi treba da prisustvuje nosilac projekta, obrađivači elaborata i predstavnici Agencije. Mi danas na javnoj raspravi nemamo nosioca projekta što znači da javna rasprava nema zakonski osnov da se održi”, kazala je Janković Mišović.

Mještanin Slavko Radović je, čitajući primjedbe na Elaborat koje je dostavio Goran Radović sa Građevinskog fakulteta, naveo da postoji i problem skladištenja većih količina goriva i eksploziva na površinskom nivou, kao i načina prikupljanja otpadnih materija.

U primjedbama Radovića su pobrojane štetne emisije u vazduhu, buka od čekića drobilice kamenoloma, transporta mašina, miniranje, prašina od drobilice i betonjerke i od unutrašnjeg transporta, kao i štetni mirisi od asfaltne baze.

U primjedbe je uvršteno i zagađenje vazduha od mašina, zatim drobilice kamena, separacije, betonjerke i asfaltne baze, kao i buka od miniranja, drobilice, rada mehanizacije.

Akademik Đorđe Borozan je u pismu istakao da mještani, nakon svega, ne mogu imati povjerenja ni u Vladu ni u koncesionara.

“Nakon arogantnog, potcjenjujućeg i netransparentnog postupka Javne rasprave o koncesiji od Ministarstva kapitalnih investicija, pa izvještaja Vlade i samog tendera na kojem nije bilo drugih ponuđača, ne mogu imati povjerenja ni u Vladu, ni u koncesionara, niti njegove dobre namjere i mjere zaštite”, rekao je Borozan.

Predstavnik Prijestonice Marko Brnović rekao je da Cetinje u potpunosti podržava zahtjeve mještana, što se ogleda i u promptnom reagovanju prema nadležnim institucijama.

Nakon tribine održan je Zbor građana mjesnih zajednica Bokovo, Kosijeri i Đinovići na kojem je donešena odluka o formiranju Eko-patrole, za praćenje i brzo reagovanje na moguće ugrožavanje života i životne sredine, ispoljavanjem građanske neposlušnosti.

Mještani će, kako je odlučeno, zahtijevati od Skupštine Prijestonice da na sjednici donese Odluku o zaštiti stanovništva opštine Cetinje.

Najavljeno je da će mještani angažovati pravnog zastupnika pred domaćim i evropskim sudovima a uputiće i pozivno pismo ambasadama u Podgorici, sa ciljem upoznavanja sa ugrožavanja života i životne sredine građana tih mjesnih zajednica.

