Misija OEBS-a i DIK održali obuku o sprovođenju izbora

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Državna izborna komisija (DIK) održale su obuku za opštinske izborne komisije (OIK) o tome kako da pripreme članove biračkih odbora za predsjedničke izbore zakazane za 19. mart.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori saopšteno je da članovi biračkih odbora imaju vitalnu ulogu u sprovođenju izbora i obezbjeđivanju povjerenja birača, političkih partija i kandidata u izborni proces.

“Obaveze i odgovornosti na dan izbora, priprema biračkog mjesta, podrška biračima i brojanje glasačkih listića bile su neke od tema o kojima se danas razgovaralo sa predstavnicima svih OIK-a u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori rekli su da će, nakon današnje radionice, OIK obezbijediti obuku za članove biračkih odbora širom zemlje.

Savjetnik za izbornu tehničku pomoć u Misiji, Dragan Zelić, objasnio je da je cilj radionice da se članovi biračkih odbora pripreme za predstojeće izbore, ali i doprinese većoj transparentnosti i povjerenju javnosti u izborni proces.

„Radionica se bavila svim aspektima sprovođenja izbora, uključujući i pristupačnost izbornog procesa za osobe sa invaliditetom“, rekao je Zelić.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša kazao je da je kvalitetna obuka preduslov za uspješno sprovođenje izbora na biračkim mjestima.

„Nadam se da će OIK održati obuku svim članovima biračkih odbora”, naveo je Mugoša.

On je poručio da je DIK spreman da po potrebi pruži savjete i informacije OIK.

Iz Misije OEBS-a podsjetili su da su, kao podrška unapređenju transparentnosti i povjerenja javnosti u izborni proces, u julu prošle godine donirali video opremu kako bi DIK mogao da prenosi sjednice uživo.

“Obezbjeđivanjem prenosa uživo, koji se očekuje da će početi ovog mjeseca, Komisija je ispunila jednu od preporuka OEBS/ODIHR-a da sjednice emituje onlajn i omogući prisustvo medija”, kaže se u saopštenju.

Time će, kako su naveli iz Misije OEBS-a, Komisija dodatno povećati transparentnost i izgraditi povjerenje javnosti u rad izborne administracije.

“Misija OEBS-a u Crnoj Gori radi zajedno sa DIK i OIK više od šest godina i nastaviće da podržava njihov rad u skladu sa obavezama i principima OEBS-a”, kaže se u saopštenju.

