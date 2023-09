Ministarstvo: Pronađen djelovodnik, nije bilo brisanja ili dopisivanja

Podgorica, (MINA) – Djelovodnik Direkcije za inspekcijski nadzor pronađen je, a detaljnim uvidom policijskih inspektora utvrđeno je da u njemu nije bilo brisanja ili dopisivanja, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Iz tog Vladinog resora saopštili su da je djelovodnik pronađen na mjestu koje je u više navrata pregledano prethodnih dana, što znači da je vraćen nakon prijave slučaja policiji i objave u medijima.

Resorna ministarka Ana Novaković Đurović je, kako su naveli, pokrenula sve procedure za utvrđivanje odgovornosti u Ministarstvu, koje će uskoro imati epilog.

Iz Ministarstva su rekli da su ih inspektori informisali da će slučaj biti proslijeđen nadležnom tužiocu.

„Za sada je najvažnije da rad Ministarstva u ovom segmentu funkcioniše nesmetano, a ovaj neuspjeli pokušaj kompromitacije će imati adekvatan odgovor“, kaže se u saopštenju.

