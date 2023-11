Milović predlaže potpisivanje sporazuma o izručenju sa Kosovom

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović predložio je potpisivanje bilateralnog sporazuma o izručenju između Crne Gore i Kosova, kao ključnog koraka ka unapređenju međusobne pravne saradnje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, susret Milovića i ambasadorke Kosova u Crnoj Gori, Ariane Žerke Hodže, obilježen je konstruktivnim dijalogom o daljem jačanju saradnje između dvije države.

“Milović je predložio potpisivanje bilateralnog sporazuma o izručenju između Crne Gore i Kosova, kao ključnog koraka ka unapređenju međusobne pravne saradnje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Milović naglasio da je dosadašnja saradnja bila dobra, kao i da očekuje da će u budućnosti postati još bolja, i doprinijeti regionalnoj stabilnosti.

Navodi se da je Hodža je pohvalila dosadašnju saradnju između Crne Gore i Kosova, ali je izrazila neslaganje zbog odluke prethodnog ministra pravde (Marka Kovača) da Crna Gora ne isporuči dvije tražene osobe pravosudnim organima Kosova.

Ona je podsjetila da je Kosovo prošle godine Crnoj Gori izručilo jednu osobu, kao i da je trenutno je u procesu razmaranja zahtjeva o izručenju još jednog, nakon završetka žalbenog procesa.

Kako je saopšteno, osim bilateralnog sporazuma o izručivanju koji je predložio Milović, Hodža je predložila potpisivanje dva dodatna sporazuma između Crne Gore i Kosova.

“Od kojih je prvi sporazum o uzajamnom izvršenju sudskih odluka, kao i sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći, kako bi se ojačala pravna saradnja između dve zemlje”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je sastanak zaključen dogovorom o daljim koracima u jačanju saradnje između Crne Gore i Kosova u oblasti pravosuđa.

