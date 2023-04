Milović: Milatović treba da bude inaugurisan na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bez Cetinja ne postoji i novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović treba da bude inaugurisan u tom gradu, kazao je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Andrej Milović.

On je za Dan, govoreći o inauguraciji Milatovića, rekao da je „Cetinje početak i kraj Crne Gore“.

Milović je kazao da Crna Gora bez Cetinja ne postoji i Milatović treba da bude inaugurisan u tom gradu.

“Nema te grupe ljudi koja smije da utiče na istorijske procese, a to je da će prava Crna Gora da se vrati na Cetinje. Uskoro ćemo izvršiti dekontaminaciju Cetinja, koje je za vrijeme tridesetogodišnje vladavine DPS-a apsolutno kontaminirano podjelama, mržnjom, razdorom”, poručio je Milović.

On je kazao da se u Crnoj Gori mora više voditi računa o našem pravnom sistemu, a naročito kada se uzme u obzir da je predsjednik Crne Gore donio Ukaz o raspuštanju Skupštine, koji nije oboren od Ustavnog suda i koji je i dalje validan, objavljen u Službenom listu i proizvodi pravno dejstvo.

Kako je rekao Milović, treba se voditi pravosudnim sistemom i učiniti sve da Crna Gora bude uređena, a ne država partijskih interesa.

Milović smatra da predsjednik Crne Gore ne smije da potpiše ni jedan zakon koji je donijela raspuštena Skupština.

“Ukoliko bi to uradili sadašnji predsjednik Milo Đukanović, ili budući Jakov Milatović ušli bi u zonu kršenja Ustava i to bi moglo završiti na Ustavnom sudu”, istakao je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS