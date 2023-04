Milović: Izbori ne mogu biti ponovo zakazani za 11. jun

Podgorica, (MINA) – Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano je da mora proći najmanje 60 dana od raspisivanja do održavanja izbora, što znači da vanredni parlamentarni izbori ne mogu biti ponovo zakazani za 11. jun, kazao je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Andrej Milović.

Premijer Dritan Abazović ocijenio je da bi Skupština Crne Gore trebalo sama sebi da skrati mandat, nakon čega bi novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović trebalo da raspiše izbore za 11. jun.

Milović je na Tviteru /Twitter/ rekao da Abazović opet pokazuje da je pravno neuk.

“Jer član 14 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisuje da mora proći najmanje 60 dana od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, što znači da 11. juna ne mogu biti ponovo zakazani”, kazao je Milović.

On je rekao da je količina pravnog i drugog neznanja koja se iznosi na političkoj sceni, i to od visokih javnih funkcionera, zabrinjavajuća do te mjere da treba uvesti polaganje stručnog ispita za sve ministre, poslanike i druge javne funkcionere.

Kako je naveo Milović, ako je za pravosuđe i javnu upravu potreban stručni ispit, civilizacijski i intelektualni iskorak bi bio stručni test i za javne funkcionere.

“Na taj način bismo smanjili i neozbiljnost koja se iz Crne Gore šalje ka domaćoj i međunarodnoj javnosti”, kazao je Milović.

