Milatović vratio parlamentu tri zakona na ponovno odlučivanje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakone o privrednim društvima, finansiranju lokalne samouprave i elektronskim komunikacijama.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da je u obrazloženju odluke o vraćanju Skupštini na ponovno odlučivanje Zakona o privrednim društvima Milatović naveo da je propisivanje retroaktivne primjene pojedinih rješenja sadržanih u navedenom Zakonu u suprotnosti sa ustavnom zabranom povratnog dejstva zakona i drugih propisa, ustanovljenom članom 147 Ustava.

“Članom 3 usvojenog Zakona, u važeći tekst Zakona o privrednim društvima uvodi se novi član 330b kojim se propisuje da će se „postupci sazivanja i održavanja skupštine akcionara koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončati po ovom zakonu, osim ako su rokovi za održavanje skupštine kraći od rokova iz člana 151a ovog zakona“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, imajući u vidu da u postupku donošenja predmetnog Zakona nije utvrđen javni interes, u pogledu mogućnosti da pojedine njegove odredbe imaju povratno dejstvo, saglasno Ustavu i Poslovniku Skupštine, Milatović smatra da je neophodno da parlament još jednom sagleda osnovanost rješenja kojim se omogućava retroaktivna primjena donesenog Zakona.

Navodeći razloge ponovnog vraćanja Skupštini na odlučivanje Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Milatović je naveo da su usvojenim Zakonom, pored ostalog, ustupljeni prihodi opština, po osnovu dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica prema mjestu prebivališta lica koje ostvaruje dohodak, smanjeni za opštine primorskog i središnjeg regiona sa dosadašnjih 50 odsto na 40 odsto.

“Navedeno zakonsko rješenje sadrži nedostatke i njegovom primjenom u praksi bi se ostvarili negativni efekti po razvoj lokalnih samouprava primorskog i središnjeg regiona, posebno imajući u vidu da su budžeti tih lokalnih samouprava usvojeni u skladu sa važećim Zakonom”, kaže se u saopštenju.

Milatović smatra da se usvojenim Zakonom dovode u neravnopravan položaj lokalne samouprave primorskog i središnjeg regiona.

“A posebno nerazvijene lokalne samouprave koje pripadaju ovim regionima među kojima ima i onih koje se već dugi niz godina nalaze u kategoriji razvijenosti ispod crnogorskog prosjeka”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da bi izmjene Zakona na taj način, bez jasnih kriterijuma kada je u pitanju stepen razvijenosti, dovele do paradoksalne situacije da pojedine nerazvijene opštine iz primorskog i središnjeg regiona, koje primaju novac iz Egalizacionog fonda, ostaju bez dijela ustupljenih prihoda, koji se usmjeravaju na nerazvijene opštine iz sjeverne regije.

“Usvojenim izmjenama uvodi se novi institut finansijskog ujednačavanja opština, pored postojećeg Egalizacionog fonda, koji daje diskreciono pravo Ministarstvu finansija da raspolaže sredstvima bez utvrđenih zakonskih kriterijuma i utvrđene procedure raspodjele”, kaže se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta rekli su da je važno istaći i da se, uvažavajući princip solidarnosti i činjenicu da razvijene opštine imaju veću ekonomsku sposobnost da doprinose društveno-ekonomskom razvoju Crne Gore, smanjivanje razvojnog jaza ne može postići tako što se usporava rast razvijenih opština.

“Ali i onih nerazvijenih, u središnjem i primorskom regionu, što se nesumnjivo čini smanjenjem ustupljenih Prihoda”, dodaje se u saopštenju.

U odluci o vraćanju parlamentu na ponovno odlučivanje Zakona o elektronskim komunikacijama, Milatović je naveo da rješenja sadržana u usvojenom Zakonu, pored ostalog, podrazumijevaju drugačiji način nadzora i kontrole kada je u pitanju Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, gdje ključnu nadzornu ulogu, koju po važećem zakonodavstvu u odnosu na Agenciju vrši Skupština, a prema usvojenom rješenju vršiće Vlada.

Dodao je da je od izuzetne važnosti da procedura izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama podrazumijeva postojanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije (EK) u odnosu na rješenja koja se predlažu, a tiču se, prije svega, nezavisnosti rada Agencije.

Napomenuo je, da je u proteklom periodu EK isticala da se pitanje nezavisnosti Agencije, kao regulatora, tretira kao jedno od najznačajnijih aspekata u kontekstu mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja deset.

Navodi se da je Milatović podsjetio da su predmetne zakonske izmjene već jednom, u aprilu prošle godine bile dio skupštinske procedure prethodnog saziva parlamenta, kada su takođe razmatrane bez prethodno obavljenog procesa javne rasprave.

Kako se dodaje, Milatović smatra da ostaje otvoreno pitanje usaglašenosti usvojenog Zakona sa zakonodavstvom Evropske unije.

“Shodno navedenom, Milatović smatra da je potrebno da se Skupština dodatno odredi prema razlozima za izmjenu postojećih zakonskih rješenja”, kaže se u saopštenju.

Iz Službe za informisanje predsjednika podsjetili su da je Milatović je 30. decembra prošle godine donio ukaze o proglašenju 14 od 17 zakona koje je Skupština usvojila neposredno prije kraja godine.

