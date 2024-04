Milatović: Vladajuća većina ruši temeljne principe vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina instant intervencijama na sistemskim zakonima, bez javne rasprave i mišljenja Evropske i Venecijanske komisije, atakuje na pravni poredak i ruši temeljne principe vladavine prava, ocijenila je poslanica Demokratske partije socijalista Sonja Milatović.

Milatović je kazala da su, nakon što niti jedan poslanik Zakonodavnog odbora nije podržao izmjene Zakona o Ustavnom sudu, bili uvjereni da su poslanici većine shvatili da nije moguće neustavnim i antisistemskim zakonskim rješenjima dopisivati Ustav, koji je već propisao uslove za prestanak funkcije sudija Ustavnog suda.

“Međutim, “pravna pamet” Pokreta Evropa sad osmislila je izmjene Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (PIO) i dodatno iskompromitovala sad već očitu namjeru da neustavno produže mandat predsjedniku Ustavnog suda”, navela je Milatović, koja je i potpredsjednica Zakonodavnog odbora.

Ona je u saopštenju ocijenila da parlamentarna većina instant intervencijama na sistemskim zakonima, bez javne rasprave i mišljenja Evropske i Venecijanske komisijeK, atakuje na pravni poredak i ruši temeljne principe vladavine prava – zbog jednog čovjeka.

“Ali i svjesno umanjuju mogućnost da se dobiju privremena mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24 (IBAR)”, dodala je Milatović.

Prema njenim riječima, upornost i brzina kojom “štancuju antisistemske amandmane” dodatno produbljuju sumnju u otvoreni politički uticaj na najvišu ustavno pravnu instancu.

Milatović je kazala da brine ćutanje ministra pravde i Vlade, ali i Sudskog savjeta.

“Koji bi zbog sopstvenog profesionalnog digniteta morali jasno da se ograde od ove pravne lakrdije, koja nije primjerena uređenim demokratskim sistemima”, navela je Milatović.

