Milatović: Vaskrs da podstakne na jedinstvo među svima koji teže dobru

Podgorica, (MINA) – Predsjednike Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Vaskrs građankama i građanima pravoslavne vjeroispovijesti.

“Neka praznik Hristovog Vaskrsenja donese radost u svaki dom i podstakne na jedinstvo među bližnjima i svima koji teže dobru, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost”, naveo je Milatović u objavi na mreži X.

On je kazao da u Vaskrsu “pronalazimo nadu za bolje sjutra, podsjećajući se da svako od nas nosi snagu da promijeni na bolje svijet oko sebe”.

“Neka nas simbolika Vaskrsa podstakne na zajednički trud i predanost u izgradnji društva punog ljubavi, razumijevanja i poštovanja. Hristos vaskrse!”, kaže se u objavi Milatovića.

