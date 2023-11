Milatović: Ugrešić ispisala najljepše stranice u najmračnije doba

Podgorica, (MINA) – Ovogodišnji laureat Njegoševe nagrade Dubravka Ugrešić je svojim talentom, prskosom, vedrinom, duhom slobode i nepristajanja ispisala najljepše stranice u najmračnije doba, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović na svečanosti povodom dodjele tog priznanja.

Njegoševa nagrada za ovu godinu posthumno je dodijeljena književnici, naučnici i publicistkinji Dubravki Ugrešić, a svečanost je organizovana u Vladinom domu na Cetinju.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da Njegošev književni opus čini jedinstvenu sintezu duhovnosti, filozofije i umjetnosti u koju je uspio da objedini narodnu misao sa najeminentnijom evropskom literarnom tradicijom.

Stoga je, kako je naveo Milatović, Njegoševo književno nasljeđe najveći duhovni kapital i kulturna vrijednost sa kojom se Crna Gora predstavlja svijetu.

„Jednom riječju, Njegoš je naš svetionik, koji je svojim riječima projektovao ideju slobode kojoj se nije divio samo Balkan, već i sve svjetske kulture i jezici na koje su prevedena velika Njegoševa djela“, istakao je Milatović.

On je kazao da univerzalnost, svevremenost i humanistička dimenzija Njegoševe etike i poetike ima potencijal da objedini identitetske različitosti, stvarajući vrijednost koja jednako pripada svima.

Milatović je naveo da upravo u tome leži najveća snaga i najvažnije svojstvo svake velike umjetnosti – da prevazilazi lokalne odrednice i postane dio korpusa svjetske kulturne baštine.

To, kako je naveo, simbolizuje i međunarodni karakter Njegoševe nagrade koja se dodjeljuje za životno djelo, odnosno za ukupan stvaralački opus, književnici ili književniku koji stvara na nekom od južnoslovenskih jezika.

„Ovogodišnji laureat Njegoševe nagrade Dubravka Ugrešić je svojim talentom, prskosom, vedrinom, duhom slobode i nepristajanja ispisala najljepše stranice u najmračnije doba. Ona je bila glas budućnosti u vrijeme kad su mnogi vukli region i ljude u prošlost“, istakao je Milatović

Prema njegovim riječima, Ugrešić se nikada nije predavala sili i mraku i bila je hrabrija od mnogih koji su se predstavljali kao veliki junaci.

„Dodjeljivanje ovogodišnje nagrade književnici Dubravki Ugrešić, čini posebno zadovoljstvo jer je žena laureat, u šezdesetogodišnjoj tradiciji Negoševe nagrade, tek po drugi put, nakon velike pjesnikinje Desanke Maksimović“, kazao je Milatović.

On je rekao da je saglasan sa riječima predsjednika žirija gospodina Nedžada Ibrahimovića koji je kazao da su neke nagrade važne piscu, a neke su važne društvu i kulturi, i da nagrada dodjeljena Ugrešić spada u drugu kategoriju.

„Dubravka Ugrešić je svojom voljom odbacila nametnute identitetske odrednice koje su ograničavale njen opus unutar jednog kolektiva, borila se i izborila za svoje pravo da bude poznata samo po svom imenu i djelu“, naveo je Milatović.

Ona je, kako je kazao, zahvaljujući izuzetnom spisateljskom daru, ali i enciklopedijskom poznavanju istorije i teorije književnosti, izgradila jedinstvenu poetiku i stil koji odlikuje razigranost, duhovitost, modernost, ali i kritički pristup.

Milatović je naveo da se značaj djela Dubravke Ugrešić ogleda i u naglašavanju pozicije ženskog autorstva i feminističkog angažmana u literaturi i njenom tumačenju.

On je kazao da bi, pored kultnih, nagrađivanih romana, želio da istaknem i njen publicistički opus, posebno zbirku eseja „Kultura laži“ koja hrabro govori o provali nacionalizma tokom perioda dezintegracije Jugoslavije i manipulacijama nacionalnim i etničkim identitetima u službi vlasti.

„Njeno uvjerenje da je najvažnija uloga intelektualca da uvijek govori istinu moćnicima vrijedno je poštovanja i divljenja. Zato s pravom Njegoševa nagrada pripada Dubravki Ugrešić, jer njeno veliko djelo to zaslužuje“, istakao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS