Milatović u zvaničnoj posjeti Srbiji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Srbiji.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović će se sastati sa predsjednicima Srbije Aleksandrom Vučićem i Narodne skupštine Vladimirom Orlićem.

„Predviđeno je da Milatović u okviru posjete položi vijenac na Spomenik neznanom junaku na Avali uz vojne počasti, kao i da položi cvijeće ispred Osnovne škole „Vladislav Ribnikar““, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, u čast posjete Milatovića, Ambasada Crne Gore prirediti svečani prijem u Crnogorskoj kući u Beogradu.

“Posjeta Milatovića Srbiji, kako je ranije i najavio, prva je nakon zvaničnih posjeta Briselu i institucijama Evropske unije i NATO-a, a sa ciljem jačanja političkih i ekonomskih odnosa dvije države i unapređenja regionalne saradnje”, kazali su iz kabineta predsjednika.

