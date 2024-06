Milatović u zvaničnoj posjeti Kipru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovaće sjutra u zvaničnu posjetu Kipru, na poziv kiparskog kolege Nikosa Hristodulidеsa.

Iz kabineta predsjednika su kazali da će Milatović biti dočekan uz najviše državne počasti ispred predsjedničke palate u Nikoziji.

“Nakon čega će uslijediti sastanak Milatovića i Hristodulidisa, a zatim i bilateralni sastanak delegacija dvije države”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, Milatović će se sastati i sa predsjednicom kiparskog parlamenta Anitom Demetriou, gradonačelnikom Nikozije Konstantinosom Jorkatzisom, kao i sa predstavnicima kiparske privredne komore.

“Odlaskom na Kipar, Milatović nastavlja niz posjeta prijestonicama Evropske unije u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS