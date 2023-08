Milatović: Stvorene pretpostavke za smirivanje društvenih tenzija

Podgorica, (MINA) – Skorašnjim izbornim procesima stvorene se pretpostavke za smirivanje društvenih tenzija i stavljanje fokusa na zajedništvo, u svrhu dostizanja ciljeva ekonomskog blagostanja i ubrzanja procesa evropskih integracija, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, na svečanosti povodom Dana opštine Kolašin, istakao da institucija Predsjednika mora insistirati na društvenoj koheziji, demokratskom razvoju i inkluzivnim javnim politikama.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je naveo da su to preduslovi uspješnosti evropskog puta države.

“Vjerujem da su se skorašnjim izbornim procesima stvorile pretpostavke za smirivanje društvenih tenzija i stavljanje fokusa na zajedništvo, u svrhu dostizanja ciljeva ekonomskog blagostanja i ubrzanja procesa evropskih integracija“, kazao je Milatović.

On je, u obraćanju prisutnima, poručio da su, boreći se za crnogorski barjak, prije gotovo osam decenija, Kolašinci u Narodnooslobodilačkoj borbi dali neprocjenjiv doprinos i izvojevali slobodu postavši simbol crnogorskog antifašizma.

“Nije slučajno baš u Kolašinu osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke Kotorske, iz kojeg se kasnije iznjedrilo najviše zakonodavno tijelo u tadašnjoj državi“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, time se značajno oblikovala političko-institucionalna realnost i nasljeđe na kojem danas počiva sistem vlasti u Crnoj Gori.

On je kazao da su se tada u Kolašinu donosile odluke koje su ključno odredile obnovu i razvoj države za decenije koje su uslijedile.

Prema riječima Milatovića, ta opština izdvaja se i po velikim ljudima, „najvećim sinovima i šćerima koje pamti Crna Gora“.

„Danas želim da spomenem dva. Intelektualac i revolucionar Veljko Vlahović, velikan je svog doba zavidnih obrazovnih dostignuća i rijetko viđene svestranosti, čije ime je dugo nosio i Univerzitet Crne Gore“, naveo je Milatović.

On je, kako je dodao, bio čovjek razvijene književne i filozofske misli rođene “između Kamenika, Komova, Prokletija i Durmitora”.

Milatović je kazao da je rijetko viđena oštroumnost odlikovala još jednog rođenog Kolašinca – uglednog jerarha, mitropolita Amfilohija.

„Ovaj mitropolit crnogorski važio je za jednog od najobrazovanijih vladika u našoj crkvi, kojeg pamtimo sa posebnim osjećajem poštovanja, cijeneći da je bliskošću narodu, autoritetom i smjelošću ostavio trajni otisak u crnogorskoj istoriji i nesumnjivo dao nemjerljiv doprinos ne samo obnovi naše duhovnosti, već i demokratizaciji Crne Gore i promjenama 2020”, naveo je Milatović.

On je ocijenio da je, za razliku od državnog nivoa, promjena vlasti u Kolašin došla značajno ranije.

“Upravo je Kolašin bio među prvim crnogorskim opštinama u kojoj su građani obezbijedili smjenjivost vlasti, tako što su tokom prethodne decenije različite stranačke strukture dobijale povjerenje da upravljaju tim gradom“, rekao je Milatović.

Time su, kako je dodao, građani i građanke Kolašina pokazali tada, nažalost, rijetko prisutan demokratski kapacitet u zemlji.

Prema riječima Milatovića, kritički odnos Kolašinaca prema učincima lokalne samouprave izdvojio je taj grad i njegove stanovnike kao pokretače demokratskih procesa u državi i svijetli primjer kako se može i treba tražiti odgovornost od donosilaca odluka.

„Zato danas odavde želim i da poručim da samo ona lokalna samouprava ili državna vlast koja je izložena kritici građanstva i neizvjesnosti ishoda izbornog procesa može biti posvećena javnom interesu i odnositi se odgovorno prema mandatu dobijenom od građana”, kazao je Milatović.

On je rekao da je opština Kolašin katalizator ekonomskog razvoja sjevernog regiona Crne Gore, kao i jedno od najvećih gradilišta u državi.

Milatović je kazao da ne sumnja da će, osim turista, autoput privući pažnju dodatnih investitora, koji će nastaviti već započeti intenzivni investicioni ciklus na tom području.

Kako je naveo, upravo kroz vrijedne građevinsko-turističke projekte i unapređenje skijaške infrastrukture, Kolašin pomaže izgradnju međunarodnog imidža Crne Gore kao privlačne destinacije za posjetioce tokom cijele godine.

„Zato je za regionalni razvoj, ali i ukupni prosperitet naše države svima nama važno da Kolašin napreduje”, naveo je Milatović u obraćanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS