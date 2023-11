Milatović: Sprovođenjem reformi približićemo Crnu Goru evropskoj porodici

Podgorica, (MINA) – Sprovođenjem neophodnih reformi, čiji je cilj dobrobit svih građana, Crna Gora će se dodatno približiti evropskoj porodici, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na društvenoj mreži X naveo da je jutros bio domaćin radnog doručka za ambasadore grupe “Prijatelji Zapadnog Balkana” – Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije, Grčke, Češke i Slovačke, kao i ambasadorku Evropske unije u Crnoj Gori Oanu Kristinu Popu.

“Zajedničkim naporima radimo na tome da Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije”, kazao je Milatović.

On je rekao da su imali prijateljski razgovor o daljim koracima ka ubrzanju evropskih integracija Crne Gore.

“Sprovođenjem neophodnih reformi, čiji je cilj dobrobit svih građana, dodatno ćemo približiti Crnu Goru evropskoj porodici”, naveo je Milatović.

