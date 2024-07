Milatović: Snažna podrška brojnih lidera da je budućnost Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je na samitu Evropske političke zajednice dobio snažnu podršku od brojnih evropskih lidera da je budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji (EU).

On je, u izjavi nakon samita, naveo da je bilo veliko zadovoljstvo treći put predstavljati Crnu Goru na sastanku Evropske političke zajednice, ovog puta na poziv britanskog premijera Kira Starmera.

„Ovo je važna platforma u okviru koje Crna Gora, kao zemlja koja još nije članica EU, može zajedno sa ostalim evropskim državama da diskutuje o važnim evropskim temama. To su bile teme migracija, demokratskog razvoja i povezanosti, kako u dijelu energetike, tako i saobraćajne infrastrukture“, rekao je Milatović.

On je istakao da je bila velika čast i privilegija biti jedan od kopredsjedavajućih na panelu o očuvanju i odbrani demokratije.

Milatović je kazao da misli da je na taj način dodatno i uloga Crne Gore u okviru Evropske političke zajednice ojačana.

„Želio bih da kažem da sam u okviru samita imao brojne bilateralne sastanke, u okviru kojih sam još jednom dobio snažnu podršku od brojnih evropskih lidera, da je upravo budućnost Crne Gore u EU“, rekao je Milatović.

On je naveo da je poručio da se u narednom periodu u Crnoj Gori mora dodatno pokazati odgovornost kada su u pitanju krucijalne reforme, posebno u domenu vladavine prava i održivog ekonomskog razvoja.

Milatović je kazao da bi od brojnih bilateralnih susreta izdvojio sastanak sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem.

„Poslata je jedna važna poruka očuvanja dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom. Mislim da je to veoma važno u ovom trenutku“, naveo je Milatović.

On je rekao da je, takođe, imao konstruktivan i sadržajan razgovor sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcem.

Milatović je dodao da su se saglasili da je Crnoj Gori mjesto u EU i da crnogorske vlasti u narednom periodu dodatno moraju da stave fokus na odgovornost prema reformama.

On je kazao da je razgovarao i sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

„Znate da je Francuska negdje ranije bila rezervisana u odnosu na proširenje. Mislim da je to sada promijenjeno, da je promjena uslijedila nakon brojnih razgovora koje sam imao sa Makronom i da sada Crna Gora u Francuskoj ima prijatelja kada je u pitanju naša evropska budućnost“, naveo je Milatović.

On je rekao da je imao važan razgovor sa Starmerom, domaćinom današnjeg skupa.

Milatović je dodao da je u tom razgovoru još jednom ponovljeno prijateljstvo i strateško partnerstvo Crne Gore i Velike Britanije.

