Milatović sjutra na Samitu SEECP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovaće sjutra u Skoplje, gdje će učestvovati na Samitu šefova država i vlada u okviru Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Iz kabineta predsjednika su kazali da će Milatović na Samitu učestvovati na poziv predsjednice Sjeverne Makedonije, Gordane Siljanovske Davkove.

Navodi se da će Milatović učestvovati na plenarnoj sjednici, tokom koje će biti razmatran izbor generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju.

“Na marginama Samita planiran je i bilateralni sastanak Milatovića sa Siljanovskom Davkovom”, dodaje se u saopštenju.

SEECP je najobuhvatniji regionalni okvir saradnje osnovan sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa, dijaloga, političke, bezbjednosne i ekonomske saradnje između država jugoistočne Evrope.

SEECP uključuje 13 zemalja jugoistočne Evrope, koje su već članice Evropske unije ili sa perspektivom integracije u evropske i evroatlantske strukture.

