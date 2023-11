Milatović primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Albanije, Irske i Finske – Zhakline Peto, Ragnara Almkvista i Niklasa Lindkvista.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je ambasadorima, u odvojenim razgovorima u rezidenciji na Cetinju, poželio dobrodošlicu u Crnu Goru.

Navodi se da je Milatović ambasadorima poželio uspješno obavljanje diplomatske misije u cilju daljeg jačanja bilateralnih odnosa među državama.

„Takođe, konstatovani su dobri i prijateljski odnosi Crne Gore sa državama koje predstavljaju, što je ocijenjeno kao temelj za intenziviranje saradnje na bilateralnom planu“, kaže se u saopštenju.

Milatović je upoznao ambasadore sa aktuelnim prilikama u zemlji, kao i osnovnim strateškim ciljevima Crne Gore – članstvom u Evropskoj uniji i jačanjem kredibilnosti unutar NATO saveza i dobrosusjedskih odnosa.

