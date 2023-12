Milatović: Prepoznajem moral i zamajac nove gradske uprave

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović rekao je da istinski prepoznaje moral i zamajac nove gradske uprave koji će, kako je kazao, sigurno donijeti novu viziju i razvojnu etapu Glavnog grada.

Milatović je, na svečanoj sjednici Skupštine Glavnog grada povodom 19.decembra, kazao je da je Dan oslobođenja Podgorice važan za cijelu Crnu Goru.

“Do temelja razorena, preko 70 puta bombardovana Podgorica je na koljenima dočekala svoju slobodu bez više hiljada stanovnika koji su stradali u toku okupacije”, naveo je Milatović.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, on je kazao da je u decenijama koje su uslijedile Podgorica postala društveno-ekonomski centar Crne Gore.

“Danas, ispunjeni emocijom prema gradu u kojem živimo moramo biti svjesni da ono što danas ostavimo Podgorici, ostaje generacijama koje dolaze. Istinski prepoznajem moral i zamajac nove gradske uprave, koji će sigurno donijeti novu viziju i razvojnu etapu Glavnog grada”, poručio je Milatović.

Gradonačenica Podgorice Olivera Injac je istakla da je 79 godina prošlo otkada je neustrašivost crnogorskih antifašista izvojevala pobjedu nad neprijateljskim snagama.

Ona je rekla da je, uprkos velikim gubicima, pobjednički i slobodarski duh donio odlučnost u obnovi i transformaciji Podgorice nakon rata, čime je ona postala moderan grad vrijedan evropskog epiteta.

“Danas, upravo na nasljeđu tih podviga, temeljimo našu riješenost, ali i obavezu da istrajemo u cilju da ovaj grad učinimo boljim mjestom za život svih naših građana“, kazala je Injac.

Ona je navela da je upravo zahvaljujući tom cilju nova gradska uprava dobila povjerenje građana posvećenim radom nadomjesti neispunjena očekivanja i izostanak podređenosti javnom interesu.

„Prethodnih osam mjeseci smo, nekada danonoćno, ali često medijski nezapaženo, stvarali planove i pretpostavke za period intenzivnog razvoja Podgorice koji smo obećali i koji ćemo ostvariti”, rekla je Injac.

Ona je navela da, kako bi uporno i posvećeno iznijeli taj proces, kontinuirano ulažu napore kako bi odgovorno i savjesno prevazilazili tekuće prepreke, bez potrebe da senzacionalizmom ubiraju političke poene, i nalaze izgovore, vjerujući da je odgovornost isključivo na ovoj upravi da se izbori sa izazovima svake vrste.

“Nijesmo dozvolili da izostanak institucionalne kompaktnosti i posljedice nedovoljno odgovornog upravljanja, postanu dio našeg pristupa rukovođenja gradom, već radimo na trajnoj promjeni te paradigme, primjenjujući principe dobrog upravljanja u cilju jačanja institucija sistema“, kazala je Injac.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović rekla je da je Podgorica slobodu dočekala gotovo sravnjena sa zemljom, uz ogromne gubitke ljudskih života, ali snažan duh njenih žitelja nije bio ni okrznut.

“Poslije ratnika i književnika, na scenu stupili neimari koji su iz pepela podizali novi grad. Jedan od njih, u kasnijem poslijeratnom periodu, pa sve do ovih dana, bio je i arhitekta Pavle Popović, kojem ćemo danas uručiti najveće priznanje Podgorice za sve što je uradio za urbanizam i arhitekturu našeg grada”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je poručila da je na ljudima koje su građani birali da upravljaju gradom u stvaraju bolje uslove za život svih njegovih stanovnika.

“Da bismo u tome uspjeli, svi mi koji predstavljamo građane, moramo da međusobno razgovaramo i sarađujemo. Proteklih više od osam mjeseci od konstitusanja novog saziva, uspjeli smo da Skupštinu Glavnog grada profilišemo kao instituciju živog, kvalitetnog i što je najvažnije – produktivnog dijaloga”, rekla je Borovinić Bojović.

Iz Glavnog grada su rekli da je na sjednici tradicionalno uručena nagrada “19.decembar”.

“Ovogodišnji dobitnici su arhitekta Pavle Popović i grupa Makadam”, kaže se u saopštenju.

