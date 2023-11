Milatović: Postupak Šešelja nevjerovatna gadost političkog marginalca

Podgorica, Cetinje (MINA) – Postupak Vojislava Šešelja prema Draginji Vuksanović Stanković je nevjerovatna gadost jednog političkog marginalca, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, odgovarajući na pitanja novinara na Cetinju nakon svečane sjednice lokalnog parlamenta povodom Dana oslobođenja i Dana Prijestonice, rekao da, kao predsjednik svih građana, staje u odbranu Vuksanović Stanković.

„Potpuna podrška, bez obzira na političko neslaganje koje imam sa gospođom Vuksanović Stanković. Ona je žena, građanka, uvažena profesorica i neko čija je ličnost povrijeđena“, kazao je Milatović.

On je rekao da je to užasna stvar i da mu nije jasno kako uopšte knjiga sa takvim nazivom može da bude izdata.

„Mislim da se postavlja pitanje kako država Srbija dozvoljava da tako, diplomatskim rečnikom rečeno, nepristojna stvar može da dođe u javni etar. Ja sam zgrožen. Mislim da je to jedna nevjerovatna gadost, nemam drugu riječ“, dodao je Milatović.

Na pitanje koliko je koštao put crnogorske delegacije u Sjedinjene Američke Države i zašto javnost od septembra ne može da dobije te informacije, Milatović je kazao da se ne bavi time i da sve odgovore treba tražiti od službe predsjednika.

„Mislim da sam ja u svom radu pokazao transparentnost u odnosu prema medijima“, dodao je Milatović.

On je, na insistiranje novinara da kaže kada će mediji dobiti odgovore na ta pitanja, rekao da će to biti prvog radnog dana nakon praznika, odnosno u srijedu.

