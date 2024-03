Milatović: Odnose Crne Gore i Svete Stolice karakteriše konstruktivan politički dijalog

Podgorica, (MINA) – Odnose Crne Gore i Svete Stolice karakteriše konstruktivan politički dijalog i spremnost za dalje snaženje međudržavne saradnje, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na mreži X rekao da je večeras upriličio radnu večeru u rezidenciji na Cetinju za sekretara za odnose Svete Stolice sa državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupa, Pola Ričarda Galagera, kao nastavak dijaloga započetog prilikom zvanične posjete Svetoj Stolici.

Milatović je kazao da je obostrano pozdravljena pokrenuta inicijativa rezidentnog predstavljanja Svete Stolice u Crnoj Gori.

“I još jednom naglašen značaj skorijeg otvaranja Papske nuncijature u Podgorici, što bi bio snažan impuls u jačanju međudržavnih odnosa”, navodi se u objavi Milatovića.

On je naveo da odnose Crne Gore i Svete Stolice karakteriše intenzivan i konstruktivan politički dijalog, prijateljski odnosi, i spremnost za dalje snaženje međudržavne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS