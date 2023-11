Milatović: Očekujem efikasnost nove vlasti u cilju okončanja v.d. stanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Rezultata koji će dovesti do unaprjeđenja vladavine prava u Crnoj Gori neće biti ukoliko se, u najhitnijem roku, ne obezbijede neophodna imenovanja na čelnim pozicijama u sudstvu i tužilaštvu i ne dovrši reforma bezbjednosnog sektora, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, na skupu povodom Dana državnih tužilaca, kazao da očekuje efikasan odgovor nove zakonodavne i izvršne vlasti i preduzimanje svih neophodnih koraka u cilju okončanja višegodišnjeg v.d. stanja u pravosudnim institucijama.

Milatović je kazao da se najznačajniji rezultati, koji će dovesti do unaprjeđenja vladavine prava u Crnoj Gori, tek mogu očekivati.

„Njih neće biti ukoliko se, u najhitnijem roku, ne obezbijede neophodna imenovanja na čelnim pozicijama u sudstvu i tužilaštvu i ne dovrši reforma bezbjednosnog sektora“, ocijenio je Milatović.

On je kazao da su rezultati koje postiže Specijalno državno tužilaštvo od dolaska Vladimira Novovića na funkciju glavnog specijalnog tužioca najbolji pokazatelj koliko je važno uspostavljanje kvalitetnog liderstva za unaprjeđenje funkcionisanja institucija, pa i onih koje su dio tužilačke organizacije.

„Stoga, očekujem efikasan odgovor nove zakonodavne i izvršne vlasti i preduzimanje svih neophodnih koraka u cilju okončanja višegodišnjeg VD stanja u ovim institucijama“, poručio je Milatović.

On je istakao da je vladavina prava osnovni preduslov razvoja države, temelj bez koga je nemoguće graditi bogato i prosperitetno društvo u kom se svaki pojedinac osjeća sigurno i slobodno.

“Zaštita pravnog poretka, jednakost pred zakonom i pravna sigurnost moraju biti imperativni postulati svake vlasti koja stremi prihvatanju univerzalnih demokratskih standarda i vrijednosti“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, uloga tužilačke organizacije, u tom smislu, je od izuzetnog značaja, imajući u vidu potrebu da se obezbijedi efikasan sistem zaštite od društveno najopasnijih vidova kriminalnih aktivnosti pojedinaca ili grupa.

Milatović je kazao da je današnje vrijeme po mnogo čemu složeno, i da društvene i političke prilike koje ga karakterišu dodatno pojačavaju pozornost javnosti kada je u pitanju djelovanje pravosudnog sistema.

“Građani Crne Gore su, nakon višedecenijskog i loše vođenog tranzicionog perioda, koji je rezultirao brojnim devijantnim pojavama u društvu, željni pravde”, rekao je Milatović.

Ta pravda, prema njegovim riječima, podrazumijeva jednakost pred zakonom i krivično gonjenje svih koji su se ogriješili o zakon, bez obzira na njihovu ekonomsku ili bilo koju drugu moć.

Milatović je istakao da je država dužna da tužiocima, da bi svoju funkciju vršili profesionalno i kvalitetno, obezbijedi najbolje moguće uslove za rad – od adekvatnih prostorija, pa do stimulativnog sistema napredovanja koji će nagrađivati najbolje.

On je rekao da se tužioci, vršeći tužilačku dužnost koja često sa sobom donosi određenu dozu rizika i iziskuje ličnu i profesionalnu hrabrost, nalazite na braniku Ustava i zakona.

„Želim da vam poručim da ćete u meni, kao predsjedniku Crne Gore, imati punu podršku, u domenu ustavnih nadležnosti kojima raspolažem“, zaključio je Milatović.

