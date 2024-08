Milatović: Glavni grad mora izdvojiti više novca za vatrogasce

Podgorica, (MINA) – Glavni grad mora izdvojiti više novca za nabavku adekvatne opreme i poboljšanje materijalnog statusa vatrogasaca, u cilju jačanja sistema zaštite i spašavanja, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je, povodom brojnih aktivnih požara proteklih sedmica i izazova sa kojima se vatrogasci suočavaju, obišao Službu zaštite i spašavanja Glavnog grada.

“Ovdje sam da kažem jedno veliko hvala u ime svh građana Crne Gore, na njihovom radu, trudu i zalaganju u zaštiti ljudskih života i imovine”, rekao je Milatović.

On je kazao da je imao priliku da se upozna sa potrebama vatrogasne službe.

“U narednom periodu mislim da moramo značajnije da izdvajamo sredstva kako bismo ovu službu modernizovali”, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, društvo mora dodatno imati sluha za sve potrebe koje vatrogasne službe imaju.

Milatović je, kako se navodi u saopštenju, ocijenio da, u cilju jačanja Sistema zaštite i spašavanja, Glavni grad mora izdvojiti više sredstava za nabavku adekvatne opreme i poboljšanje materijalnog statusa vatrogasaca.

Zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević zahvalio je Milatoviću na inicijativi da posjeti Službu i da, kako je naveo, podrži sve njene pripadnike u teškim danima.

On je istakao da se svi sjete Službe tokom požarne sezone, kada su problemi sa kojima se vatrogasci suočavaju najveći.

“Ali je naša obaveza da i nakon požarne sezone dodatno obratimo pažnju na njihov položaj”, dodao je Rakčević.

On je zahvalio Milatoviću što je “izrazio maksimalno raspoloženje da nam pomogne u narednom periodu u obezbjeđivanju određenih sredstava i kontakata, kako bismo došli do što kvalitetnije opreme”.

Vršilac dužnosti komandira Zdravko Blečić upoznao je Milatovića sa stanjem Službe, ocjenjujući da su izazovi brojni, od ljudskih do materijalnih resursa.

Blečić je istakao da je najvažnija nabavka nove opreme i rješavanje stambenog pitanja za zaposlene.

On je zahvalio Milatoviću jer je, kako je rekao, prvi predsjednik Crne Gore u istoriji koji je posjetio lokalnu službu zaštite Podgorice.

“Ovo je velika čast i zadovoljstvo, ali i obaveza i dodatni motiv za sve pripadnike naše službe da i u narednom periodu pružaju svoj maksimum kako bi naši građani bili bezbjedni”, rekao je Blečić.

On je poručio da će Služba zaštite i spašvanja uložiti dodatne napore i sve što treba da građani budu bezbjedni i sigurni i kako bi čitav sistem zaštite i spašavanja funkcionisao na pravi način.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS