Milatović: Evropske integracije prioritet Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropske integracije su, uz jačanje kredibilnosti članstva u NATO savezu i unapređenje regionalne saradnje, prioritet Crne Gore, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je u okviru posjete Njemačkoj bio gost Njemačkog društva za vanjsku politiku, istaknutog istraživačkog instituta čiji su članovi poslanici u Bundestagu, predstavnici Ureda saveznog predsjednika i brojnih respektabilnih njemačkih fondacija i think-tank organizacija.

On je na platformi X naveo da je u otvorenom i konstruktivnom razgovoru kazao da je, nakon političkih promjena u Crnoj Gori u proteklih nekoliko godina, „došlo vrijeme da se zajedničkim snagama okrenemo reformama neophodnim za što skorije učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju”.

„Podsjetio sam da, uz proces evropskih integracija, naši spoljnopolitički prioriteti ostaju jačanje kredibilnosti članstva u NATO savezu i unapređenje regionalne saradnje“, rekao je Milatović.

