Milatović: EU integracije najvažnija tema u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Evropske integracije su najvažnija tema u Crnoj Gori i treba uraditi sve da se proces ubrza da država postane sljedeća članica Evropske unije (EU), kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On se sastao danas sa šefovima pregovaračkih grupa na temu napretka Crne Gore na putu evropskih integracija.

Milatović je istakao značaj kvalitetne i profesionalne pregovaračke strukture u tom procesu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je rekao da je želio da dodatno stavi akcenat na rad šefova pegovaračkih grupa i njihovu posvećenost ubrzanju evropskog puta Crne Gore.

On je rekao je cilj sastanka presjek stanja na polju evrppskih integracija, kako bi se dodatno stavilo u fokus to pitanje uoči narednog izvještaja o napretku države.

“Evropske integracije su najvažnija tema u Crnoj Gori i naš glavni zajednički imenitelj, i stoga treba da uradimo sve da se proces ubrza i naša zemlja postane sljedeća članica EU“, poručio je predsjednik Milatović.

On je učesnike sastanka upoznao sa prioritetima u unutrašnjoj i spoljnoj politici, ključnim sastancima i samitima na kojima je učestvovao u prethodnom periodu i snažnoj podršci koji su brojne države iskazale ubrzanju evropskog puta Crne Gore.

Državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova Milena Blečić Žižić predstavila je dosadašnja dostignuća Crne Gore u pregovaračkom procesu.

Navodi se da su nakon toga svi učesnici govorili detaljno o svom radu u posebnim poglavljima, i označili ključne prioritete i izazove sa kojima se susrijeću u oblastima djelovanja.

Kako se dodaje, učesnici sastanka su se saglasili da službenici uključeni u pregovaračku strukturu već desetak godina rade ozbiljan posao.

To, kako se navodi, potvrđuje činjenica da je više poglavlja trenutno faktički spremno za zatvaranje, ali da po novoj metodologiji Crna Gora mora prvo ispuniti privremena mjerila u poglavljima 23 i 24.

“Konstatovano je da je ispunjeno dvije trećine privremenih mjerila za ta poglavlja i da se očekuje da će pitanja u ovoj oblasti biti prioritet novog saziva parlamenta i nove Vlade”, kaže se u sopštenju.

Navodi se da poglavlja koja su faktički spremna za zatvaranje, tiču se oblasti javnih nabavki, privrednog prava, intelektualne svojine, preduzetništva i industrijske politike, te vanjskih odnosa, saobraćaja, energetike.

“Takođe ocijenjeno je da ne treba minimizirati učinjeno i dosadašnji uspjeh i da je potrebna politička volja i odlučnost da se proces evropskih integracija dodatno ubrza”, dodaje se u saopštenju.

U tom kontekstu saopšteno je da je pregovaračku strukturu potrebno adekvatno organizovati i zaštititi od političkog uticaja, i da je od velike važnosti jačanje kapaciteta javne uprave za poslove koji se direktno tiču procesa evropskih integracija.

Milatović je, kako se navodi, u zaključku poručio da je proces EU integracija zajednički zadatak koji zahtijeva povezanost i saradnju svih grana vlasti i institucija, i da se samo na taj način mogu postići željeni rezultati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS